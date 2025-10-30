«Δεν έχω πάρει ούτε μια μέρα άδεια»: Ο Αμερικανός που έκανε την παράλληλη δουλειά του επιχείρηση 6 εκατ. ευρώ

Ο Ρικ Σένκο ξεκίνησε να πουλάει μεταχειρισμένα ρούχα στο eBay και κατέληξε να διευθύνει μια εταιρεία με τζίρο 6 εκατ. ευρώ. Η ιστορία του αποδεικνύει πως η επιμονή μπορεί να μετατρέψει μια παράλληλη δουλειά σε αυτοκρατορία.

Ο 41χρονος Ρικ Σένκο από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατάφερε, με επιμονή και στρατηγική, να μετατρέψει τη μεταπώληση μεταχειρισμένων ρούχων σε μια αυτοκρατορία με ετήσιο κύκλο εργασιών που αγγίζει τα 6,5 εκατομμύρια δολάρια.

«Δεν έχω πάρει ούτε μία μέρα άδεια εδώ και σχεδόν 20 χρόνια», δηλώνει ο ίδιος, περιγράφοντας με μια φράση τη φιλοσοφία που τον οδήγησε στην επιτυχία.

Η πορεία του ξεκίνησε σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο, όταν άρχισε να αγοράζει μικρές ποσότητες ρούχων και αξεσουάρ με σκοπό να τα μεταπωλήσει στο eBay. Με τον καιρό, η δραστηριότητα αυτή εξελίχθηκε σε μια καλοστημένη επιχείρηση. Το 2023, ίδρυσε την Technsports, μια εταιρεία χονδρικής πώλησης μεταχειρισμένων ενδυμάτων που διακινεί έως και 5.000 είδη την ημέρα προς άλλους επαγγελματίες μεταπωλητές. Το μέσο περιθώριο κέρδους φτάνει το 50%, επιβεβαιώνοντας πως η μεταχειρισμένη μόδα δεν είναι πια μια ευκαιριακή αγορά, αλλά ένας ακμάζων κλάδος.

Η άνοδος της «δεύτερης ζωής» των ρούχων

Η επιτυχία του Σένκο δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Η αγορά μεταχειρισμένων ενδυμάτων γνωρίζει εντυπωσιακή άνθηση τα τελευταία χρόνια, καθώς η βιωσιμότητα και η εξοικονόμηση χρημάτων οδηγούν όλο και περισσότερους καταναλωτές να στραφούν στη λεγόμενη «προ-αγαπημένη» μόδα.

Πλατφόρμες όπως το eBay έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του ρεύματος αυτού, προσφέροντας εργαλεία και υποστήριξη σε επιχειρηματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της μεταπώλησης. Μέσα σε αυτό το οικοσύστημα, η Technsports βρήκε πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί, επενδύοντας τόσο στη σωστή διαχείριση των αποθεμάτων όσο και στην ανάλυση δεδομένων για την παρακολούθηση των τάσεων και τη βελτιστοποίηση των τιμών.

Καθημερινά, η ομάδα του Σένκο ταξινομεί και διανέμει χιλιάδες ενδύματα, εξασφαλίζοντας ότι κάθε προϊόν φτάνει στους πελάτες σε άριστη κατάσταση. Το επιχειρηματικό του μοντέλο βασίζεται στην αποτελεσματική οργάνωση και στη βαθιά γνώση της αγοράς, δύο στοιχεία που, όπως φαίνεται, αποδίδουν καρπούς.

Η ιστορία του Ρικ Σένκο είναι μια απόδειξη πως η αποφασιστικότητα και η σκληρή δουλειά μπορούν να μεταμορφώσουν μια απλή ιδέα σε διεθνή επιτυχία. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δυναμική της κυκλικής οικονομίας και τη νέα εποχή στη βιομηχανία της μόδας - εκεί όπου τα ρούχα αποκτούν δεύτερη ζωή και οι έξυπνοι επιχειρηματίες, μια δεύτερη ευκαιρία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ