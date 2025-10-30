Αυτό δεν θες να το χάσεις: Ο Σταμάτης Γονίδης ψηφίζει τα 10 καλύτερα τραγούδια του!

Ο Σταμάτης Γονίδης ψήφισε τα 10 σημαντικότερα τραγούδια που έχει ο ίδιος ερμηνεύσει.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The Tonight Show» ήταν ο Σταμάτης Γονίδης, ο οποίος μίλησε για τη ζωή του και την πορεία του στο λαϊκό τραγούδι.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου του ζήτησε το Top10 των σημαντικότερων τραγουδιών -που έγραψε ο ίδιος, αλλά και άλλοι συνθέτες- τα οποία ερμήνευσε ο Σταμάτης Γονίδης.

Προφανώς και οι περισσότεροι... υποψιάζονται ποιο βρίσκεται στη θέση 1, το οποίο όπως τόνισε ο Έλληνας καλλιτέχνης «με... ξεσκύλιασε», αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε αναλυτικά την πρώτη δεκάδα που επέλεξε.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί από το 01:29:00 και μετά... Καλή διασκέδαση!

