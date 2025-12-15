Eurovision: «Κλείδωσαν» οι χώρες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό

Παρά τις αποχωρήσεις, τελικά 35 εκπρόσωποι χωρών θα βρεθούν στη Βιέννη το 2026.

Με ανάρτηση στο επίσημο account της Eurovision Instagram, η EBU ανακοίνωσε τις 35 χώρες που θα λάβουν μέρος στην Eurovision του 2026.

Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, θα διεκδικήσουν το τρόπαιο και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr