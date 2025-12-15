Στο «VOX» για τις Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπουλου

Οι δύο σημαντικές τραγουδίστριες συναντώνται ξανά. Κάθε Τετάρτη (μέχρι 28/1) θα βρίσκονται στη σκηνή του «VOX».

Κάποτε τα νυχτερινά κέντρα δούλευαν έξι ημέρες την εβδομάδα. Το κάποτε έγινε σχεδόν ποτέ και ο περασμένος χρόνος σαν να ρευστοποιήθηκε σε μια σταγόνα που κινδυνεύει να εξατμιστεί. Και όμως, το ψυχαγωγικό ύδωρ επιμένει και κρατά ανοιχτή την πόρτα στις αυλές του κόσμου, των ανθρώπων. Οι παλιές καλές (;) εποχές πέρασαν, αλλά αν η φθορά γεμίζει τα κενά, η δημιουργία και η αξία γίνονται το λουλούδι που φυτρώνει σε τσιμέντο. Ναι, όλα έχουν γίνει πιο γρήγορα, πιο κυνικά και πιο φθηνά. Υπάρχουν, όμως, οι άνθρωποι, οι φωνές, που επιμένουν και μένουν και στο καλά στρωμένο μονοπάτι δοκιμάζονται, προσμένουν. Η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγόπουλου διατηρούν τη φλόγα αναμμένη και τη δύναμη των ανθρώπων που τους κάνει να γελούν.

Διαβάζεις τα ονόματα και ακούς αμέσως τις φωνές και τις μουσικές που τις συνοδεύουν. Βλέπεις τα live, τα βίντεο κλιπ, τη σκηνική συνύπαρξη και λες ότι κάτι καλό, πολύ καλό, θα γίνει στο «VOΧ» στις 17 Δεκεμβρίου (και κάθε Τετάρτη). Όταν δύο καλλιτέχνες με ποιότητα και σταθερότητα συναντώνται, τότε η νοσταλγία βρίσκει ξανά τη χαρά και τη δύναμη της απελευθερωτικής εκτόνωσης. Οι δύο τραγουδίστριες, όμως, θα έχουν και πανάξιους συνοδοιπόρους: την ιστορική ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και τον Βασίλη Προδρόμου. Στη διεύθυνση ορχήστρας ο Ανδρέας Κατσιγιάννης.

Ξανά μαζί μέχρι το «πότε ξανά;»



Η Δήμητρα Γαλάνη συναντά ξανά την Ελένη Τσαλιγόπουλου και αυτό σημαίνει ότι το ξανά θα γίνει μαζί και αυτό θα «γεννήσει» αμέσως το πότε ξανά; Και ναι, οι φωνές τους προσφέρουν ζεστασιά, θαλπωρή και ασφάλεια. Κι αν θες να ψυχαγωγηθεί, έχεις ανάγκη τα προηγούμενα. Οι δυο τους ξέρουν ότι πρέπει να μιλάς αληθινά στο κοινό, να ανοίγεις με θάρρος το στόμα σου και να στηρίζεις όλο τον κόσμο που ήρθε να σε ακούσει. Το κάνουν χρόνια και θα το κάνουν για όσο αντέχουν. Τούτος ο μουσικός χειμώνας θα περάσει με μια ζεστή αγκαλιά και θα μας χαρίσει χρόνους και στιγμές για να συνεχίσουμε.

Το φετινό μικρό-μεγάλο ταξίδι των δύο ερμηνευτριών θα έχει την υποστήριξη της ορχήστρας Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και του Βασίλη Προδρόμου. Υψηλές αισθητικές στιγμές και σταθερά τραγουδιστικά, μουσικά, φτερουγίσματα. Όταν ενωθούν όλοι αυτοί δεν μπορεί παρά να φτιάξουν κάτι όμορφο και βαθιά ανθρώπινο. Και το κρύο του χειμώνα χρειάζεται την κρυμμένη ζέστη του που θα τη βρείτε στο «VΟΧ».

«Μας δένει μια μακρά πορεία μέσα στο τραγούδι»



Και επειδή πριν τα λόγια στη σκηνή, μετράνε τα λόγια των πρωταγωνιστριών, αναδημοσιεύουμε την κοινή τους δήλωση γι’ αυτή τη σειρά εμφανίσεων:

Μας δένει μια μακρά πορεία μέσα στο τραγούδι. Από το ’93, με αφετηρία το πάντα αγαπημένο και αλησμόνητο “Χάραμα”, έχουμε σταθεί πολλές φορές μαζί στη σκηνή κι εκεί γεννήθηκε μια βαθιά αλληλεπίδραση — ένα βλέμμα, μια νότα, μια κοινή αίσθηση για το τι σημαίνει να ζεις τη μουσική.

Αυτή τη φορά, σε αυτό το νέο μας «δέσιμο», έρχεται να προστεθεί και ο Βασίλης Προδρόμου — ένας υπέροχος και αγαπητός σε όλους μας τραγουδιστής - τραγουδοποιός και μουσικός, με σεβασμό, ψυχή και αληθινή αγάπη για το τραγούδι. Ένας καλλιτέχνης της γενιάς του που έχει πολλά να δώσει και να μοιραστεί μέσα από τη φωνή και την παρουσία του.

Μαζί μας και η ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας – με τους εξαιρετικούς σολίστες της, μια ορχήστρα που αγαπάμε πολύ και που φέτος κλείνει 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας υπό την διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, έχοντας αφήσει το δικό της σημαντικό ίχνος στην ελληνική μουσική.

Δίπλα μας και δύο υπέροχοι μουσικοί, ο Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου και ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος, που βάζουν τη δική τους σφραγίδα με τρόπο μοναδικό.

Φέτος, όλοι εμείς, συναντιόμαστε για πρώτη φορά επί σκηνής.

Μας ενώνουν κοινές αγάπες για το τραγούδι που κουβαλά ιστορίες, για τις ρίζες που μας συγκινούν, για τη μουσική που κρατά ζωντανό ό,τι αγαπήσαμε.

Η Δήμητρα έρχεται από τον κόσμο του Τσιτσάνη και του λαϊκού τραγουδιού, με εκείνη την ευγένεια και τη γνώση που κουβαλά όποιος έχει μελετήσει σε βάθος αυτή τη μουσική. Η Ελένη, από τον κόσμο της παράδοσης και του σμυρναίικου τραγουδιού, με ρίζες που ακουμπούν στη Μικρά Ασία, εκεί όπου πάλλεται η καρδιά του τραγουδιού από τον καημό και τη γλύκα.

Μαζί, γινόμαστε μια μεγάλη μουσική παρέα, που «πειράζει» τρυφερά την παράδοση, αγκαλιάζει όλο το φάσμα του ελληνικού τραγουδιού ως το σήμερα

και αφήνει χώρο για το απροσδόκητο και την έκπληξη.

Ετοιμαστείτε για έναν χειμώνα γεμάτο υπέροχα τραγούδια, παρέα με τον Διόνυσο και τη χαρμολύπη, που τόσο έχουμε ανάγκη.

Γιατί τα τραγούδια μάς κάνουν καλύτερους ανθρώπους.

INFO

Δήμητρα Γαλάνη – Ελένη Τσαλιγοπούλου

Κάθε Τετάρτη στο «VOX». Πρεμιέρα 17/12

Μαζί τους ο Βασίλης Προδρόμου και η ιστορική ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου.

Συντελεστές

Ερμηνεύουν: Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου

Μαζί τους στη φωνή και την κιθάρα: Βασίλης Προδρόμου

Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας

Φίλιππος Ρέτσιος, πιάνο

Γιώργος Μάτσικας, μπουζούκι

Κώστας Γεδίκης, μπουζούκι

Κώστας Κωνσταντίνου, μπάσο

Κυριάκος Γκουβέντας, βιολί

Δήμος Βουγιούκας, ακορντεόν

Αντώνης Καλιούρης, πνευστά

Ανδρέας Κατσιγιάννης, σαντούρι

Κώστας Μερετάκης, κρουστά

Παίζουν επίσης οι μουσικοί:

Σεραφείμ Γιαννακόπουλος: drums

Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου: κιθάρα

Σχεδιασμός φώτων: Δημήτρης Λάιος

Ηχοληψία: Νίκος Κόλλιας, Σωτήρης Ζηλιασκόπουλος

Ώρα έναρξης: 20:30

Πώληση εισιτηρίων ΕΔΩ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA:

ZUMA COMMUNICATIONS: Χαρά Ζούμα, Αλτάνη Νίνα

PROSPERO: Ελένη Γιαννοπούλου, Ιωάννα Μπρατσολιά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ για το VOX - MK Group of companies:

Ελένη Τώρου, Μάνος Μαγιάτης, Ελένη Βλαχοπούλου

Διεύθυνση παραγωγής: Αθανάσιος Μαροσούλης, Γιάννης Κουλουκάκος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: PROSPERO: Κατερίνα Σταματάκη - MK GROUP OF COMPANIES: Ηλίας Μαροσούλης, Άγγελος Κοταρίδης.