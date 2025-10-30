Αυτά τα videogames προσφέρει δωρεάν το PlayStation στους κατόχους PS4 και PS5 τον Νοέμβριο (vid)

Γνωρίστε τα PS Plus games του PlayStation για τον μήνα Νοέμβριο

Η Sony ανακοίνωσε τα παιχνίδια που θα είναι διαθέσιμα μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας PlayStation Plus Essential για τον Νοέμβριο, τα οποία θα μπορούν να διεκδικήσουν όλοι οι συνδρομητές των τριών επιπέδων της υπηρεσίας – Essential, Extra και Premium – από την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Το πιο αξιοσημείωτο παιχνίδι που προστίθεται στη συνδρομή είναι το "Stray", μια περιπέτεια με πρωταγωνιστές γάτες, διαθέσιμο για PS4 και PS5, το οποίο είχε εξαιρετική υποδοχή από το κοινό και αποτέλεσε το δεύτερο πιο ψηφισμένο παιχνίδι στο Steam το 2022.

Επιπλέον, το "Stray" κέρδισε σημαντικές διακρίσεις, όπως το Βραβείο Καλύτερου Ντεμπούτου στα Game Developers Choice Awards και τα βραβεία Καλύτερου Ανεξάρτητου Παιχνιδιού και Καλύτερου Ανεξάρτητου Ντεμπούτου στα The Game Awards.

Μαζί με το "Stray", στη λίστα του Νοεμβρίου περιλαμβάνονται το "EA Sports WRC 24", αποκλειστικά για PS5, και το "Totally Accurate Battle Simulator", διαθέσιμο για PS4 και PS5.

Τα παιχνίδια που ήταν διαθέσιμα τον Οκτώβριο, δηλαδή τα "Alan Wake 2", "Goat Simulator 3" και "Cocoon", θα παραμείνουν διαθέσιμα για διεκδίκηση από τους συνδρομητές μέχρι και τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.