«Σου φιλάω τα χέρια για τον θείο μου»: Ανιψιός ήρωα του '40 συνάντησε τη γιαγιά που φύλαξε στην αυλή της για 77 χρόνια τον τάφο του (vid)

Ένα κορίτσι εννέα ετών έγινε φύλακας αγγέλων για έξι Έλληνες στρατιώτες στη Χειμάρρα. Εβδομήντα επτά χρόνια μετά, η ιστορία της συγκλονίζει.

Ήταν μόλις εννέα χρονών όταν ο πόλεμος μπήκε στην αυλή του σπιτιού της. Στο Σκουτάρι, λίγο έξω από τη Χειμάρρα, η μικρή Ερμιόνη Πρίγκου και ο πατέρας της βγήκαν μία νύχτα του Απριλίου του 1941 και, κάτω από τη μύτη των Ιταλών, τράβηξαν μέσα στον περίβολο έξι νεκρούς Έλληνες στρατιώτες. Ο πατέρας άνοιξε λάκκους και η μικροκαμωμένη κόρη τού έριχνε χώμα με τα χέρια, ψιθυρίζοντας προσευχές.

Από εκείνη τη νύχτα, το σπίτι τους έγινε ιερός τόπος. Ο πατέρας της έσπειρε κουκιά για να κρύψει τους τάφους και φύτεψε στα σημεία που τους έθαψε και από μία αχλαδιά για να τους χαρίζουν σκιά. Η μιρκρή Ερμιόνη ορκίστηκε πως ποτέ δεν θα μαρτυρούσε πού αναπαύονταν τα «παιδιά της Ελλάδας».

Το μυστικό που άντεξε μια ζωή

Ακολούθησαν τα χρόνια του σκληρού καθεστώτος του Εμβέρ Χότζα. Ο πατέρας της εξορίστηκε, βασανίστηκε και τα παιδιά του είδαν έναν αστυνομικό να τον φτύνει επειδή δεν αποκάλυπτε τον τόπο ταφής των Ελλήνων. Εκείνος, με χαμόγελο, είπε μόνο: «Να μην προδώσετε ποτέ». Και δεν πρόδωσαν.

Για δεκαετίες, κρυφά τη νύχτα, η Ερμιόνη και η μητέρα της καθάριζαν τους τάφους, άναβαν κεριά και προσεύχονταν. Όταν έπεσε το καθεστώς, φανέρωσαν πια τις θέσεις των έξι πεσόντων και τοποθέτησαν σταυρούς. «Εδώ είναι ο Πάνος, εδώ ο Ανδρέας, εδώ ο Ματθαίος…», έλεγε η Ερμιόνη. Πάνω στους τάφους στήθηκε ένα λιτό μνημείο, για να μην ξεχαστούν ποτέ οι ήρωες που πολέμησαν για την ελευθερία της Ελλάδας και απελευθέρωσαν, έστω για λίγο, και τη Βόρεια Ήπειρο.

Η Μάνα των Πεσόντων

«Έκανα μόνο ό,τι δεν μπόρεσαν να κάνουν οι μάνες του Ανδρέα, του Δημήτρη, του Νίκου, του Παναγιώτη, του Ματθαίου και του Μωραΐτη, του οποίου το μικρό όνομα δεν μάθαμε ποτέ», έλεγε η ίδια.

«Αυτά τα παιδιά ήρθαν για να μας ελευθερώσουν και σκοτώθηκαν ηρωικά δίπλα στο σπίτι μας. Ήταν οι υπερασπιστές του τελευταίου ελληνικού οχυρού της Χειμάρρας».

Οι τελευταίες λέξεις του πατέρα της, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ήταν: «Να προσέχεις τα έξι παιδιά και να δώσεις στους δικούς τους τα πράγματά τους». Δεν τους βρήκε ποτέ. Τα οστά έμειναν εκεί, με απόφαση της ελληνικής πολιτείας, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο.

Αλλά η Ερμιόνη τους πρόσεχε σαν δικά της παιδιά. Τα μοιρολογούσε, τους άναβε κεριά, προσευχόταν για την ψυχή τους. Περνούσε κάθε μέρα από το μονοπάτι του Ραφτόπουλου, καθάριζε το διάσελο του Καψή, ανέβαινε στο ύψωμα του Ανδρίτσου. Ήταν η οικογένειά της.

Η τελευταία επιθυμία της είναι να ταφεί στην αυλή του σπιτιού της, δίπλα στα έξι παλικάρια της.

Κάθε 28η Οκτωβρίου, το σπίτι της γεμίζει κόσμο. Ακούν την ιστορία της, κάθε φορά τόσο ζωντανή, τόσο καθαρή. Και εκείνη τελειώνει πάντα με τα ίδια λόγια: «Για να μην ξεχάσετε ποτέ! Τους ήρωες δεν τους ξεχνούμε, μόνο τους ευγνωμονούμε. Κι όταν το καλέσει η πατρίδα, θα τους μιμηθούμε».

Η Κυρά της Χειμάρρας δεν έγραψε ιστορία. Την φύλαξε και της υποκλινόμαστε.

Δείτε το συγκινητικό απόσπασμα από την εκπομπή «Η Ζωή σου Όλη» που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και συγκεκριμένα το απόσπασμα όπου ένας απόγονος από τους 6 ενταφιασμένους ήρωες επισκέφθηκε την κυρά Ερμιόνη και παρέλαβε από την ίδια τα κειμήλια του πεσόντα θείου του.

