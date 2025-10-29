Μπλε σκυλιά εντοπίστηκαν στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ: Τι ψάχνουν οι επιστήμονες

Εθελοντές εντόπισαν σκυλιά με μπλε τρίχωμα στη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ, πυροδοτώντας νέα ερωτήματα για τις επιπτώσεις της ραδιενέργειας.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η εμφάνιση σκύλων με μπλε τρίχωμα στην περιοχή του Τσερνόμπιλ, ένα φαινόμενο που παρατηρείται για πρώτη φορά από τότε που η περιοχή ερημώθηκε μετά την πυρηνική καταστροφή.

Η οργάνωση Dogs of Chernobyl, που φροντίζει εκατοντάδες αδέσποτα ζώα στη ζώνη αποκλεισμού, εντόπισε και βιντεοσκόπησε τα σκυλιά, με τουλάχιστον ένα να έχει αποκτήσει εντελώς μπλε χρώμα. «Δεν ήταν μπλε την περασμένη εβδομάδα. Δεν γνωρίζουμε γιατί συνέβη και προσπαθούμε να το αιχμαλωτίσουμε προσωρινά ώστε να προχωρήσουμε σε εξετάσεις», ανέφερε η ομάδα, η οποία υποθέτει πως ίσως πρόκειται για επαφή με κάποια χημική ουσία.

Απόγονοι των εγκαταλελειμμένων ζώων του 1986

Η Dogs of Chernobyl, που δραστηριοποιείται από το 2017, παρέχει τροφή και ιατρική φροντίδα σε περίπου 700 σκυλιά που ζουν σε ζώνη ακτίνας 18 τετραγωνικών μιλίων. Τα περισσότερα είναι απόγονοι κατοικίδιων που εγκαταλείφθηκαν όταν οι κάτοικοι εκκενώθηκαν το 1986, μετά τη μοιραία έκρηξη στον πυρηνικό σταθμό.

Η απουσία ανθρώπων όλα αυτά τα χρόνια επέτρεψε στην άγρια ζωή να αναπτυχθεί ξανά στην περιοχή, η οποία ωστόσο παραμένει εξαιρετικά τοξική, με επίπεδα ακτινοβολίας πολλαπλάσια από τα επιτρεπτά.

Οι σκύλοι που… προσαρμόστηκαν στη ραδιενέργεια

Πέρυσι, έρευνα του Πανεπιστημίου Κολούμπια σε συνεργασία με το πρόγραμμα Clean Futures Fund αποκάλυψε ότι οι σκύλοι του Τσερνόμπιλ έχουν αναπτύξει μοναδική γενετική σύσταση, που τους επιτρέπει να αντέχουν στη ραδιενέργεια, στα βαρέα μέταλλα και στη ρύπανση. Οι επιστήμονες εντόπισαν δύο γενετικά διαφορετικούς πληθυσμούς, δείχνοντας ότι τα ζώα έχουν προσαρμοστεί στις σκληρές συνθήκες μέσα από μεταλλάξεις που μεταδόθηκαν από γενιά σε γενιά.

«Δύο μικροί πληθυσμοί κατάφεραν να επιβιώσουν σε ένα από τα πιο τοξικά περιβάλλοντα στη Γη», ανέφερε ο επικεφαλής ερευνητής Norman J. Kleiman, προσθέτοντας πως τα νέα ευρήματα ανοίγουν τον δρόμο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ζωή μπορεί να αντέξει σε ακραίες περιβαλλοντικές πιέσεις.

