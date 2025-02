Τσερνόμπιλ: Η στιγμή της έκρηξης και η πυρκαγιά στη σαρκοφάγο του τέταρτου αντιδραστήρα (vid)

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με drone στον Πυρηνικό Σταθμό του Τσέρνομπιλ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Ρωσική επίθεση με drone στη διάρκεια της νύκτας προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη νέα σαρκοφάγο που προστατεύει ό,τι έχει απομείνει από τον τέταρτο αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ, κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αν και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει παρατηρηθεί άνοδος του επιπέδου ραδιενέργειας.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT