Αφελείς τουρίστριες μπήκαν στη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ και πόζαραν δίπλα στο πιο ραδιενεργό αντικείμενο (vid)

Δύο τουρίστριες που επισκέφθηκαν τη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ πόζαραν δίπλα σε ένα από τα πιο ραδιενεργά αντικείμενα που βρίσκονται ακόμη εκεί.

Υπήρξε μια εποχή που οι τουρίστες θεωρούσαν challenge να επισκεφθούν τη ζώνη αποκλεισμού γύρω από το Τσερνόμπιλ .

Φυσικά, αυτό συνέβαινε πριν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία και ολόκληρη η περιοχή μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη, στην οποία κανείς δεν επιτρέπεται να προσεγγίσει, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.

Όπως φαίνεται, το Τσερνόμπιλ ακόμη και σήμερα συνεχίζει να είναι ένα αγαπημένο μέρος για περίεργους τουρίστες και τολμηρούς Youtoubers. Το Νο1 «αξιοθέατο» που -για κάποιον άγνωστο και παράξενο λόγο- όλο και περισσότεροι τουρίστες θέλουν να δουν από κοντά είναι το «Νύχι του Θανάτου» και ο χώρος κάτω από το νοσοκομείο στο Πρίπιατ που βρίσκεται ένας μεγάλος ραδιενεργός σωρός από ρούχα που ανήκαν στους πυροσβέστες που στάλθηκαν για να σβήσουν την μεγάλη πυρκαγιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια μιας ξενάγησης στο Πρίπιατ το 2019, ο αρχαιολόγος Rob Maxwell έκανε μια μέτρηση του ραδιενεργού «νυχιού» με έναν μετρητή Geiger και διαπίστωσε ότι η μέτρηση ήταν 39,80 microsieverts ανά ώρα (uSv/h), καθιστώντας το συγκεκριμένο αντικείμενο 100 φορές πιο ραδιενεργό από τα υψηλότερα τυπικά επίπεδα ακτινοβολίας.

“THE CLAW" OF CHERNOBYL ☢️



This large piece of crane machinery that was used in the weeks after the #Chernobyl disaster of April 26, 1986 to help clean up the radioactive graphite and material that exploded out of reactor four and onto the neighboring roofs of the power plant. pic.twitter.com/JZ65N7MZfk