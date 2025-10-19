Πρόστιμο 250€ για στάθμευση σε «κήπο» χωρίς ίχνος πρασίνου – Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok
Μια γυναίκα στην Ισπανία βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόστιμο 250 ευρώ για παράνομη στάθμευση σε «κήπο» - μόνο που, όπως δείχνει σε βίντεο, ο κήπος αυτός δεν έχει ούτε φύλλο χλόης.
Η Laura Zurrón ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο που έχει ξεπεράσει τις 250.000 προβολές, δείχνοντας το σημείο όπου πάρκαρε το αυτοκίνητό της. Αφού πρώτα κρατά στα χέρια της την κλήση, στρέφει την κάμερα προς τον χώρο στάθμευσης και ρωτά με σαρκασμό: «Αυτός είναι ο κήπος; Και πού είναι το γρασίδι;».
Οι αντιδράσεις διχάζουν
Η ανάρτηση προκάλεσε θύελλα σχολίων. Πολλοί χρήστες στάθηκαν στο πλευρό της, θεωρώντας υπερβολική την επιβολή προστίμου σε έναν χωμάτινο, άδειο χώρο. Άλλοι, ωστόσο, υπενθύμισαν ότι οι κανόνες στάθμευσης πρέπει να τηρούνται ανεξάρτητα από με το πόσο «κήπος» μοιάζει το σημείο.
@laurazurron♬ original sound - laurazurron
Αξιοσημείωτο είναι ότι και το όχημα που ήταν παρκαρισμένο δίπλα στο δικό της είχε δεχθεί πρόστιμο για τον ίδιο λόγο. Όπως επισημαίνει η ίδια, στο σημείο δεν υπήρχε καμία πινακίδα που να απαγορεύει τη στάθμευση, γεγονός που ενδέχεται να αποτελέσει ισχυρό επιχείρημα σε πιθανή ένσταση.
Το μάθημα της υπόθεσης
Η υπόθεση έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση για την ανάγκη σαφέστερης σήμανσης στους δημόσιους χώρους στάθμευσης. Εάν ένα σημείο δεν προορίζεται για πάρκινγκ, πρέπει να υποδεικνύεται ρητά. Διαφορετικά, η επιβολή προστίμων σε οδηγούς που απλώς παρκάρουν σε φαινομενικά ελεύθερες θέσεις μοιάζει περισσότερο με παγίδα παρά με εφαρμογή του νόμου.