Άφησε το σπίτι της, αγόρασε ένα σκάφος και ζει στα βρετανικά κανάλια: Πόσο κοστίζει η νέα της καθημερινότητα (vid)

Βρετανίδα παράτησε τη συμβατική ζωή, αγόρασε ένα παλιό σκάφος και αποφάσισε να ζήσει μόνη της εκεί, επιλογή που της χάρισε απόλυτη ελευθερία, αλλά και μπόλικες δυσκολίες.

Η Elizabeth Earle, συγγραφές και εικονογράφος απ' τη Βρετανία, βρήκε τον δικό της... παράδεισο σε ένα σκάφος. Με μόλις 4.600 ευρώ αγόρασε το πρώτο της πλοιάριο και μετακόμισε στα βρετανικά κανάλια για να ζήσει μόνιμα.

Μπορεί τους πρώτους μήνες να μην είχε ντους - χρησιμοποιούσε κουβά για τουαλέτα - και να παλεύει με το κρύο, όμως με υπομονή και επιμονή, ανακαίνισε πλήρως το σκάφος, το πούλησε για 20.000 λίρες, και έτσι αγόρασε ένα πιο μεγάλο και άνετο.

Πως είναι η ζωή πάνω στο νερό: Οι πρακτικές δυσκολίες

Μιλώντας στο Sky News, από το κανάλι του Κόβεντρι, είπε πως αγαπάει να βρίσκεται στη μέση της φύσης: «Αν θελήσω να φύγω αύριο, απλώς θα το κάνω». Βέβαια, δεν είναι όλα και τόσο ρομαντικά, όσο ακούγονται...

Τον χειμώνα, η θέρμανση εξαρτάται από τον άνθρακα, καθώς αν ξεμείνει, πρέπει να κουβαλήσει 25 κιλά κάρβουνο μες στη λάσπη. Επίσης, η νύχτα της φέρνει ανασφάλειες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και στη φύλαξη των προσωπικών της αντικειμένων.

Ακόμη, η πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες είναι αρκετά περιορισμένη. Οι περισσότεροι που μένουν σε σκάφη χρησιμοποιούν τουαλέτες με αντλία, κασέτα ή κομποστοποίησης, με την ίδια να προτιμάει το τελευταίο.

«Όταν πάω σπίτι φίλου και χρησιμοποιώ κανονική τουαλέτα, δεν πιστεύω πόσο τυχερή είμαι», εξομολογείται γελώντας. Για ντους πηγαίνει στο γυμναστήριο της περιοχής κι έτσι εξοικονομεί και νερό και χώρο.

Πόσο κοστίζει η ζωή στο σκάφος

Πολλοί πιστεύουν πως η ζωή σε σκάφος είναι φθηνότερη, αλλά κι εκεί τα έξοδα δεν είναι αμελητέα. Η Elizabeth ξοδεύει περίπου 5.700 ευρώ το χρόνο (περίπου 475 τον μήνα) για ασφάλεια, καύσιμα, άδεια και άλλα έξοδα συντήρησης.

Η Tracey Essery, σύμβουλος βιωσιμότητας που ζει επίσης σε πλοιάριο, πληρώνει 500-600 ευρώ το μήνα και υπενθυμίζει: «Αν δεν είσαι προετοιμασμένος, μπορεί να μετατραπεί σε ένα πολύ ακριβό λάθος».

Για πολλούς όμως, η ζωή στο νερό είναι τρόπος ζωής. Η Maxine Brown και ο σύζυγός της δηλώνουν πως δεν θα επέστρεφαν πλέον στο σπίτι: «Στο σκάφος όλοι γνωριζόμαστε, βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Είναι μια μικρή κοινότητα».

