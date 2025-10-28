Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έδωσε εντολή στον στρατό να προβεί άμεσα σε επιθέσεις στη Γάζα. Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβίασε ξανά την εκεχειρία

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις να προχωρήσουν σε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, μετά από έκτακτη σύσκεψη για την αντίδραση της χώρας στις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Όπως αναφέρεται στη δήλωση, «μετά τις διαβουλεύσεις για θέματα ασφάλειας, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου διέταξε το στρατιωτικό επιτελείο να πραγματοποιήσει άμεσες και σφοδρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας».

Η απόφαση ελήφθη λίγο μετά την επίθεση εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στο νότιο τμήμα της Γάζας, περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ, καθώς προστέθηκε σε σειρά νέων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός, μεταξύ των οποίων και υποθέσεις που αφορούν την επιστροφή σορών ομήρων.

Οι εντάσεις ήταν ήδη υψηλές αφότου η Χαμάς επέστρεψε ένα σύνολο λειψάνων που το Ισραήλ είπε ότι ανήκαν σε μια σορό ενός Ισραηλινού ομήρου που ανακτήθηκε νωρίτερα στον πόλεμο.

