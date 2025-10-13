«Γεια σου μαμά, είμαι ελεύθερος!»: Η συγκλονιστική στιγμή που ισραηλινή μιλάει με το γιο της μετά από 738 ημέρες αιχμαλωσίας (vid)

Αυτή είναι η συγκινητική στιγμή που μια μητέρα από το Ισραήλ καταφέρνει να μιλήσει με το γιο της στο τηλέφωνο, καθώς περιμένει την απελευθέρωσή του από τη Χαμάς.

«Αυτό ήταν! Ο πόλεμος τελείωσε! Επιστρέφεις σπίτι! Ζωή μου, σε αγαπάω ζωή μου! Είσαι ελεύθερος, σε περιμένω να γυρίσεις!». Με αυτά τα λόγια βγαλμένα από τα βάθη της ψυχής της, η μητέρα του ισραηλινού ομήρου Matan Zangauker, βλέπει για πρώτη φορά μετά από 738 ημέρες το γιο της στην οθόνη του κινητού της, σε μια βιντεοκλήση που βρίθει συναισθημάτων και συγκίνησης. Μερικές ώρες αργότερα, η ίδια κατάφερε εν τέλει να σφίξει στην αγκαλιά της τον γιο της.

Την ίδια αίσθηση λύτρωσης, κατάφεραν να βιώσουν το πρωί της Δευτέρας οι συγγενείς και οι φίλοι 20 συνολικά ομήρων, οι οποίοι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό χωρισμένοι σε δύο γκρουπ: ένα των 7 κι ένα ακόμη των 13 ατόμων. Στο δεύτερο γκρουπ ισραηλινών ομήρων, βρισκόταν και ο 25 χρονος Matan, ο οποίος βυθίστηκε στις αγκαλιές των δικών του ανθρώπων, βάζοντας έτσι τέλος σε έναν εφιάλτη που κράτησε σχεδόν 2 ολόκληρα έτη.

Το πανηγυρικό κλίμα της ημέρας, ωστόσο, αναμένεται να επισκιαστεί το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς τότε προβλέπεται να γίνει η παράδοση -εκ μέρους της Χαμάς- των σορών των 28 ισραηλινών πολιτών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της ομηρείας.

Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την παράδοση των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου για να σιγήσουν τα όπλα, η επιστροφή στο Ισραήλ των 48 ομήρων, ζωντανών και νεκρών, θα γίνει παράλληλα με την απελευθέρωση από τις ισραηλινές αρχές 250 κρατουμένων για «λόγους ασφαλείας» - συμπεριλαμβανομένων πολλών καταδικασμένων για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών - και κάπου 1.700 Παλαιστινίων που αιχμαλωτίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έφτασε στο Τελ Αβίβ την ώρα που ξεκίνησε η απελευθέρωση των ομήρων, δήλωσε για τους ομήρους: «Είμαστε τόσο χαρούμενοι για αυτούς. Θα είναι χαρούμενοι και θα έχουν μια υπέροχη ζωή. Ήταν πολύ γενναίοι».

Ο ίδιος εξέφρασε, τέλος, την αισιοδοξία του για την υλοποίηση του σχεδίου του, αναφέροντας τη βεβαιότητά του ότι η Χαμάς θα συμμορφωθεί με το σχέδιο που προβλέπει τον αφοπλισμό της. Η Χαμάς, από την πλευρά της, φαίνεται να απορρίπτει, τουλάχιστον δημόσια, τα περί αφοπλισμού της.

