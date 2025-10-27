Ξέρεις Αγγλικά, Γερμανικά και είσαι σερβιτόρος; Ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει μισθό 27.300 ευρώ

Ευκαιρία εργασίας για σερβιτόρους με γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών! Ευρωπαϊκή χώρα αναζητά προσωπικό για χειμερινά θέρετρα, προσφέροντας μισθό 27.300 ευρώ, ευέλικτο ωράριο και δυνατότητα επιπλέον αμοιβής ανάλογα με την εμπειρία.

Το δίκτυο EURES (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης) δημοσίευσε νέες προσφορές εργασίας για όσους επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό, αποκτώντας παράλληλα πολύτιμη εμπειρία και σταθερό εισόδημα. Μέσα από την πλατφόρμα του δικτύου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εκατοντάδες διαθέσιμες θέσεις σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Αυστρία και πολλές ακόμη.

Καθώς πλησιάζει η χειμερινή περίοδος, πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν τον τουριστικό και επισιτιστικό τους τομέα, προσφέροντας θέσεις εποχικής απασχόλησης σε χιονοδρομικά κέντρα και ορεινά θέρετρα. Ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις ξεχωρίζει μία προσφορά από την Αυστρία, που αναζητά προσωπικό σερβιρίσματος για τις περιφέρειες Spittal και Feldkirchen.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα εργαστούν σε εστιατόρια και μπαρ εντός των χιονοδρομικών εγκαταστάσεων, με βασικά καθήκοντα το σερβίρισμα ποτών και ροφημάτων, όπως μπύρας, κρασιού και καφέ. Η εμπειρία στον χώρο της εστίασης θεωρείται επιθυμητή, χωρίς όμως να είναι απαραίτητη, καθώς οι εργοδότες δίνουν έμφαση στην προσωπικότητα και τη διάθεση συνεργασίας.

Απαιτούμενα προσόντα

Σύμφωνα με την αγγελία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Επικοινωνιακές δεξιότητες και θετική, εξωστρεφή στάση.

Πρακτικό πνεύμα και ομαδικότητα στην εργασία.

Γνώση Αγγλικών επιπέδου Β1 ή Γερμανικών επιπέδου Α2, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν πελάτες και να συνεργάζονται με το προσωπικό.

Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση, με ευέλικτο ωράριο βάσει της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Οι εργαζόμενοι θα εργάζονται 5 έως 6 ημέρες την εβδομάδα, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας και τις ανάγκες της επιχείρησης.

Μισθός και παροχές

Η προσφερόμενη αμοιβή ανέρχεται σε 27.300 ευρώ μικτά ετησίως, ποσό που προκύπτει από τη συλλογική σύμβαση για τη θέση του διευθυντή μπαρ στην Αυστρία. Ωστόσο, η αγγελία επισημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα σημαντικής έξτρα πληρωμής, ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία του κάθε υποψηφίου.

Πέρα από τον μισθό, οι εργαζόμενοι επωφελούνται από το οργανωμένο και προστατευμένο εργασιακό πλαίσιο της χώρας, με ασφάλιση, επιδόματα και προοπτικές συνέχισης της απασχόλησης και μετά το τέλος της σεζόν.

Προθεσμία υποβολής

Η θέση είναι άμεσα διαθέσιμη και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 15 Νοεμβρίου. Η διαδικασία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου μέσα από το δίκτυο EURES, το οποίο λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ ευρωπαϊκών εργοδοτών και εργαζομένων που επιθυμούν να ζήσουν και να εργαστούν σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

Η συγκεκριμένη προσφορά αποτελεί μια ελκυστική ευκαιρία για νέους και επαγγελματίες του τουρισμού που αναζητούν εμπειρία στο εξωτερικό, σε έναν από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της Ευρώπης. Με καλές αποδοχές, σταθερό ωράριο και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, η θέση στην Αυστρία αποδεικνύει ότι η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας συνεχίζει να προσφέρει διεξόδους και νέες ευκαιρίες σε όσους τολμούν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό.

