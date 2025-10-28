Συστηματική η κακοποίηση της 40χρονης στο Κορωπί: «Είχε περάσει από πάνω της με το αυτοκίνητο»

«Εκείνος πάντα ήθελε να περνάει το δικό του, όταν δεν περνούσε θύμωνε, την έβριζε. Νομίζω την είχε χτυπήσει και κάποια στιγμή πριν, την είχε χαστουκίσει», αποκαλύπτουν πρώην συνάδελφοι της 40χρονης που κακοποιήθηκε στο Κορωπί

Πολύ συχνά κακοποιούσε την 40χρονη ο 50χρονος σύζυγός της μπροστά στα μάτια του παιδιού τους στο διαμέρισμά τους στο Κορωπί. Η μητέρα της, πρώην συνάδελφοι και φίλοι της μιλούν για τον εφιάλτη που βίωνε η άτυχη γυναίκα.

«Γνωρίζει αυτόν τον... που ήταν ένας φουλ όπως καταλάβαμε προβληματικός άνθρωπος και της λέγαμε και εγώ άλλα δυο – τρία άτομα που την ξέραμε, τι τον θέλεις; Η Άγκνες έψαχνε έναν άντρα σωστό για να κάνει οικογένεια. Τον είχαμε δει κάνα δυο- τρεις φορές στην εταιρεία αλλά δεν ξέραμε ότι είχαν γνωριστεί, ήταν από τους καινούργιους που είχαν έρθει, ήταν στους επάνω ορόφους ορόφους», είπε πρώην συνάδελφός της.

