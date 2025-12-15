Προσαρμόζοντας την επιτυχημένη μέθοδο προπόνησης που σχεδίασε ο Jim Wendler στις πιο σημαντικές πτυχές της ζωής σου, θα αναδιατάξεις τον χρόνο σου για να τον αφιερώσεις εκεί που πραγματικά πρέπει να επενδύσεις.

Για να φτάσει να σηκώσει 450 κιλά σε επίσημο αγώνα squat, ο Jim Wendler, προπονητής και επαγγελματίας της άρσης βαρών, προγραμμάτισε τις προπονήσεις του με σχολαστική ακρίβεια και υπομονή.

Ο κανόνας 5/3/1 που επινόησε, εστιάζει στη σταδιακή αύξηση του φορτίου, ξεκινώντας από μια βασική μέτρηση: το 1RM (Maximum Repetition), δηλαδή το μέγιστο βάρος που μπορείς να σηκώσεις σε μία μόνο επανάληψη με σωστή τεχνική.

Ουσιαστικά, σε αυτήν τη μέθοδο, κάθε εβδομάδα πρέπει να εκτελείς 5, 3 ή 1 επανάληψη (το λιγότερο) ανά σετ, χρησιμοποιώντας ένα ποσοστιαίο φορτίο σχετικό με το 1RM σου, διαφορετικό σε κάθε γύρο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr