Παγκόσμιο «ντόμινο»: Από το stop στο τηγάνισμα της Ινδίας μέχρι τα υπερκέρδη σε ΗΠΑ

Η παράταση των εχθροπραξιών στο Ιράν ανατρέπει τις αρχικές εκτιμήσεις για σύντομη σύρραξη και πυροδοτεί μια ενεργειακή κρίση με παγκόσμιες προεκτάσεις.

Ενώ η Νότια Ασία βυθίζεται σε μέτρα έκτακτης λιτότητας που φτάνουν μέχρι την απαγόρευση... τηγανίσματος και η Ευρώπη απειλείται με στασιμοπληθωρισμό, η Τεχεράνη και οι αμερικανικές πετρελαϊκές καταγράφουν έσοδα - «μαμούθ», σε ένα γεωπολιτικό παράδοξο που δοκιμάζει τις αντοχές της διεθνούς αγοράς.

Όταν οι πρώτες σειρήνες ήχησαν πάνω από την Τεχεράνη το πρωινό της 28ης Φεβρουαρίου και οι πρώτες αναφορές για πλήγματα στο εσωτερικό του Ιράν κατέκλυσαν τις οθόνες μας, δεν ήταν λίγοι οι αισιόδοξοι που ανέμεναν μια πολεμική περιπέτεια τύπου Βενεζουέλας, που θα κρατούσε λίγες ώρες.

Αναλυτές μιλούσαν για μια «χειρουργική επέμβαση» περιορισμένης διάρκειας, μια στρατιωτική καταιγίδα που θα ισοπέδωνε τις αντιστάσεις του καθεστώτος μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλούσε για επιχειρήσεις λίγων εβδομάδων.

