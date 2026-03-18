Προβλήματα για τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα της Ευρώπης: Έπεσαν έξω σε κόστος κατά 40% από τις αρχικές προβλέψεις

Η σήραγγα που θα ενώνει την Ιταλία με την Αυστρία αναμένεται να καθυστερήσει κι άλλο, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αποκάλυψε νέα στοιχεία σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις υπερβάσεις κόστους που επηρεάζουν διάφορα έργα μεταφορικών υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων και η Σήραγγα Βάσης του Μπρένερ.

Η σήραγγα αυτή, που σκοπεύει να ενώσει την Αυστρία με την Ιταλία κάτω από τις Άλπεις, δεν θα είναι έτοιμη πριν από το 2032, κάτι που σημαίνει καθυστέρηση 16 ετών σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Αρχικά, η ολοκλήρωσή της είχε προγραμματιστεί για το 2016, αλλά στη συνέχεια μετατέθηκε για το 2028, προθεσμία που πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ανέφικτη.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα

Ένα ακόμη από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το έργο είναι η συνεχής αύξηση του κόστους. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το έργο θα είναι κατά 40% ακριβότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί, φτάνοντας τα 8,47 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση. Ο οργανισμός έχει εντοπίσει παρόμοιες δυσκολίες και σε άλλα μεγάλα έργα, όπως το Λυών–Τορίνο, το «Basque Y» και το «Rail Baltica», των οποίων το κόστος έχει διπλασιαστεί από το 2020.

Ανέφικτος στόχος

Το Συνέδριο προειδοποίησε επίσης, ότι είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί το βασικό δίκτυο υποδομών που είχε προγραμματιστεί για το 2030. Αν και αυτή η προειδοποίηση δεν είναι νέα, καθώς πριν από πέντε χρόνια είχε ήδη επισημανθεί ότι ο στόχος ήταν «πιθανότατα ανέφικτος», τώρα δηλώνεται ξεκάθαρα ότι «δεν μπορεί να επιτευχθεί».

Οι καθυστερήσεις και οι υπερβάσεις κόστους αποδίδονται σε διάφορους παράγοντες, όπως η πανδημία της COVID-19, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εισαγωγή νέων νομικών απαιτήσεων και η εμφάνιση απρόβλεπτων τεχνικών εμποδίων που δυσχέραναν την τήρηση των προθεσμιών.

Ο τρέχων έλεγχος δεν εξέτασε τις προσβάσεις προς τη σήραγγα, ούτε στο νότο (στην Ιταλία) ούτε στο βορρά (στη Βαυαρία της Γερμανίας). Για τον λόγο αυτό, η γερμανική κυβέρνηση θα είναι υπεύθυνη να αποφασίσει αν θα κατασκευαστεί η βόρεια πρόσβαση του Μπρένερ, ένα έργο που θα πρέπει να υποβληθεί στο κοινοβούλιο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως επιβεβαίωσε το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών της Γερμανίας.

