Ισραήλ: «Νεκρός και ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν»

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Ισμαήλ Χατίμπ είναι νεκρός, μια μέρα μετά τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Ισμαΐλ Χατίμπ «εξοντώθηκε» κατά την διάρκεια επίθεσης την περασμένη νύκτα.

«Ήταν επικεφαλής του εσωτερικού μηχανισμού του καθεστώτος που είναι επιφορτισμένος με τις δολοφονίες και την καταστολή στο Ιράν, καθώς και με την προώθηση των απειλών προς το εξωτερικό», εξήγησε ο Κατς προειδοποιώντας ότι η ένταση των ισραηλινών επιθέσεων θα αυξηθεί «κατά ένα επίπεδο».

Δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση σχετικά με τον θάνατο του Ιρανού αξιωματούχου από την Τεχεράνη. Ο Κατς δήλωσε ότι ο ίδιος και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσαν την άδεια στον ισραηλινό στρατό να σκοτώσει και οποιονδήποτε άλλον ανώτατο αξιωματούχο του Ιράν αποτελεί στόχο χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση.

Αν επιβεβαιωθεί ότι ο Ισμαήλ Χατίμπ είναι νεκρός, τότε αυτή η είδηση έρχεται μία μέρα μετά τον θάνατο του επικεφαλής της ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί.

