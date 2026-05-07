Ταϊλάνδη: Συνελήφθη 19χρονη που προσπάθησε να περάσει λαθραία 30 χελώνες κολλημένες στο σώμα της

Απίστευτο περιστατικό σε αεροδρόμιο της Μπανγκόκ, όπου 19χρονη από την Ταϊβάν συνελήφθη με 30 χελώνες δεμένες πάνω στο σώμα της με ταινία.

Ένα απίστευτο περιστατικό «λαθρεμπορίου άγριας ζωής» αποκάλυψαν οι Αρχές της Ταϊλάνδης στο αεροδρόμιο Suvarnabhumi της Μπανγκόκ, όπου συνελήφθη 19χρονη από την Ταϊβάν που φέρεται να επιχείρησε να μεταφέρει παράνομα 30 χελώνες κολλημένες πάνω στο σώμα της.

Η νεαρή γυναίκα επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Ταϊπέι όταν άνδρες ασφαλείας παρατήρησαν ότι κινούνταν με ασυνήθιστο τρόπο, γεγονός που τους οδήγησε σε εξονυχιστικό έλεγχο.

Κατά την έρευνα, οι αρχές εντόπισαν τριάντα ινδικές χελώνες, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 9.000 δολαρίων, τις οποίες η 19χρονη είχε στερεώσει πάνω στο σώμα της χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τον εντοπισμό.

Σε ανακοίνωσή του, το τμήμα προστασίας άγριας ζωής της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι η ύποπτη «είχε ακινητοποιήσει τα ζώα με ταινία και τα είχε κρύψει πάνω στο σώμα της ώστε να περάσει απαρατήρητη από τους ελέγχους ασφαλείας».

Η 19χρονη συνελήφθη με την κατηγορία της παράνομης μεταφοράς προστατευόμενων ειδών, ενώ οι Αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να συνδέεται με οργανωμένο κύκλωμα «λαθρεμπορίου άγριας ζωής».

Από τις 30 χελώνες, οι 29 επέζησαν και μεταφέρθηκαν σε κέντρο περίθαλψης άγριας ζωής, όπου παρακολουθούνται από ειδικούς. Μία από τις χελώνες δεν κατάφερε να επιβιώσει από τις συνθήκες μεταφοράς.

Οι ινδικές χελώνες θεωρούνται προστατευόμενο είδος και αποτελούν συχνό στόχο παράνομου εμπορίου στην Ασία, λόγω της υψηλής αξίας τους στη μαύρη αγορά.

