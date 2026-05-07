Έζησε 11 χρόνια στη φυλακή για μια δολοφονία που δεν διέπραξε: Η ανατροπή που συγκλονίζει την Ιταλία

Nέα ευρήματα DNA που εντοπίστηκαν κάτω από τα νύχια του θύματος, υποδεικνύουν έναν άλλο ύποπτο ως τον πιθανό δράστη

Για πάνω από μια δεκαετία, ο Alberto Stasi ζει πίσω από τα κάγκελα, καταδικασμένος για τη στυγερή δολοφονία της 26χρονης συντρόφου του, Chiara Poggi. Τώρα όμως, οι δικαστικές αρχές της Pavia υποχρεώνονται να ανοίξουν ξανά τον φάκελο, καθώς νέα ευρήματα DNA που εντοπίστηκαν κάτω από τα νύχια του θύματος, υποδεικνύουν έναν άλλο ύποπτο, τον Andrea Sempio ως τον πιθανό δράστη.

Η ζωή του Stasi, ο οποίος σήμερα είναι 42 ετών, διακόπηκε απότομα όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με την κατηγορία ότι σκότωσε την κοπέλα του με τουλάχιστον 12 χτυπήματα στο κεφάλι. Παρά το γεγονός ότι αθωώθηκε δύο φορές στο παρελθόν, η καταδίκη του το 2015 στηρίχθηκε σε έμμεσα στοιχεία, όπως τα καθαρά παπούτσια του και ίχνη DNA στο ποδήλατο της οικογένειάς του.

