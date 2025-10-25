Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει επικήδειο στην κηδεία του Διονύση Σαββόπούλου

Το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο Διονύση Σαββόπουλο θα δοθεί στη Μητρόπολη Αθηνών, με δημόσια δαπάνη και λόγους φίλων, καλλιτεχνών και του πρωθυπουργού.

Κηδεύεται σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, με δημόσια δαπάνη, ο σπουδαίος τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο αποτύπωμα στη μουσική και την τέχνη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών στις 13:00, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών. Όσοι επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν μπορούν να προσέλθουν από νωρίς, καθώς η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί.

Επικήδειοι και επιθυμία της οικογένειας

Επικήδειους λόγους θα εκφωνήσουν καλλιτέχνες, στενοί φίλοι και συνεργάτες του Διονύση Σαββόπουλου, καθώς και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η οικογένειά του, αντί στεφάνων, επιθυμεί οι δωρεές να προσφερθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε, καθώς και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της τελετής

Λόγω της κηδείας, θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Από τις 06:00 το πρωί έως το πέρας της τελετής, θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων και θα γίνουν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στις εξής οδούς:

– Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

– Αιόλου, μεταξύ Ανδριανού και Ερμού.

– Ερμού, μεταξύ Αιόλου και Αθηνάς.

– Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη.

– Τριβωνιανού, μεταξύ Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Η ΕΛΑΣ συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων, για την αποφυγή επιπλέον καθυστερήσεων.

