Τι καιρό θα κάνει την 28η Οκτωβρίου

Οι μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις αναμένεται να γίνουν με εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, αφού η μικρή κακοκαιρία της Δευτέρας θα φύγει γρήγορα, αφήνοντας πίσω καλοκαιρινό σκηνικό σε όλη τη χώρα.

Πολύ καλός αναμένεται ο καιρός του Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ενώ με εξίσου καλές συνθήκες θα πραγματοποιηθούν και οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, ο καιρός έχει αρχίσει να βελτιώνεται, παρά το γεγονός ότι σήμερα θα εκδηλωθούν ορισμένα φαινόμενα, χωρίς όμως ένταση. Οι βροχές θα είναι πιο αισθητές στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και την Ήπειρο, αλλά δεν αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα.

«Καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» με ήλιο και ζέστη

Ο καιρός θα θυμίζει «Καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου», με αρκετές ώρες ηλιοφάνειας και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι συνθήκες αυτές θα διατηρηθούν μέχρι περίπου το μεσημέρι της Δευτέρας, οπότε αναμένεται μια σύντομη μεταβολή του καιρού, με βροχές που θα ξεκινήσουν από τα βορειοδυτικά και θα κινηθούν προς τα νοτιοανατολικά.

Το Σαββατοκύριακο θα θυμίζει προχωρημένη άνοιξη, ακόμη και καλοκαίρι, καθώς οι θάλασσες παραμένουν αρκετά ζεστές για μπάνιο.

Ο καιρός ανά περιοχή

Στην Αττική θα επικρατεί ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, με πιθανότητα περιορισμένης ορατότητας στα ανατολικά τμήματα. Οι άνεμοι θα φτάνουν έως τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές πίσω από τον Υμηττό, την Πάρνηθα και την Πεντέλη, όπως και στη Βοιωτία.

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές στα βόρεια του νομού, ενώ το πρωί δεν αποκλείονται τοπικές ομίχλες γύρω από την πόλη. Ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου στους 24 βαθμούς Κελσίου, με την άνοδο της θερμοκρασίας να γίνεται αισθητή και στη βόρεια Ελλάδα.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Το Σάββατο, αν εκδηλωθούν φαινόμενα, θα περιοριστούν στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος, με θερμοκρασίες από 24 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή, λίγες τοπικές βροχές ενδέχεται να εμφανιστούν ξανά στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Τη Δευτέρα το σκηνικό θα αλλάξει, καθώς μια κακοκαιρία από τα βορειοδυτικά θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα από το μεσημέρι και μετά, φέρνοντας φαινόμενα κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Ωστόσο, την Τρίτη 28η Οκτωβρίου, το σύστημα αυτό θα απομακρυνθεί γρήγορα προς το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, οπότε οι μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις αναμένεται να γίνουν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στις περισσότερες περιοχές.

Μέσα στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 7 μποφόρ, όμως οι συνθήκες θα παραμείνουν γενικά καλές και ο υδράργυρος θα κυμανθεί στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

