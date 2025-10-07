Πανούργα Βρετανίδα προσποιήθηκε ότι έχει καρκίνο για να εξαπατήσει τον σύντροφό της να της πληρώσει την πλαστική στήθους

Μια γυναίκα στη Βρετανία καλείται να επιστρέψει τα χρήματα που της έδωσε ο σύντροφός προκειμένου να θεραπευτεί από τον καρκίνο κι ενώ στην πραγματικότητα τα ήθελε για αυξητική στήθους.

Μια γυναίκα στη Βρετανία που προσποιήθηκε ότι είχε καρκίνο σε τελικό στάδιο προκειμένου να εξαπατήσει τον σύντροφό της να της δώσει χρήματα για αυξητική στήθους, έχει διαταχθεί να επιστρέψει 30.000 λίρες.

Η 35χρονη Laura McPherson τράβηξε μερικές φωτογραφίες τον εαυτό της από κρεβάτι νοσοκομείου όπου φορούσε ρούχα που ανέγραφαν «υποστήριξη καρκίνου του μαστού». Στη συνέχεια τις έστειλε στον τότε σύντροφό της Jon Leonard προκειμένου να είναι πιο πειστική.

Αφού του έστειλε τις φωτογραφίες, τον ενημέρωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο τραχήλου, ωοθηκών, παχέος εντέρου και μαστού. Μάλιστα, η αδίστακτη γυναίκα έκανε την κόρη της να πιστέψει ότι θα πεθάνει.

Καλείται να επιστρέψει τα χρήματα

Ο Leonard εξαπατήθηκε και της έδωσε σχεδόν 25.000 λίρες, ενώ της χάρισε και ένα Rolex αξίας 30.000 λιρών ως δώρο για τον εορτασμό της πλήρους ανάρρωσης από έναν τύπο καρκίνου. Η McPherson έχει τώρα διαταχθεί να επιστρέψει 30.714 λίρες μέχρι τις 5 Ιανουαρίου , μετά την κατηγορία για εξαπάτηση.

Στο Δικαστήριο Derby Crown ακούστηκε ότι η αποζημίωση θα καλυφθεί μέσω της πώλησης ενός ρολογιού, χωρίς να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για το Rolex που της είχε χαρίσει ο πρώην σύντροφός της, αναφέρει η εφημερίδα The Sun.

«Τέλος. Σήμερα έρχεται το τέλος 8,5 δύσκολων χρόνων. Δεν είχε ποτέ καρκίνο και πλέον έχει αποκαλυφθεί ότι έφτιαχνε ιστορίες για καρκίνο από τότε που ήταν στο γυμνάσιο, πολύ πριν τη γνωρίσω. Έχει εκτεθεί ως φρικτό, ψεύτικο και χειριστικό άτομο που είναι», ανέφερε ο εξαπατημένος πρώην σύντροφός της.

Είχε πει ψέματα ακόμα και στην κόρη της

Σύμφωνα με τον Leonard, η McPherson είχε πει στους φίλους της ακόμη και στη μικρή της κόρη ότι είχε καρκίνο. Μάλιστα, ο ίδιος είχε λάβει τότε τηλεφώνημα από το σχολείο, επειδή το κορίτσι είχε καταρρεύσει ανησυχώντας ότι η μητέρα της θα πέθαινε.

Τα ψέματα της συντρόφου του, τον έκαναν μέχρι και να τσακωθεί με έναν φίλο του γιατρό, ο οποίος είχε αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς της McPherson σχετικά με την ασθενειά της. «Ήμουν έτοιμος να τσακωθώ με τον φίλο μου», είπε και συνέχισε: «Έμεινα εντελώς απομονωμένος».

Η κατάθλιψη και η συγγνώμη

Στο δικαστήριο, η δικηγόρος της McPherson είπε ότι η κατηγορούμενη υπέφερε από «κατάθλιψη, άγχος και συμπτώματα τραύματος». Ζήτησε από τον δικαστή να μην της επιβληθεί φυλάκιση και αντ’ αυτού να της δοθεί εντατική παρέμβαση από την υπηρεσία επιτήρησης για να διερευνηθεί γιατί έπραξε έτσι. Η δικηγόρος είπε ότι η πελάτισσα της δεν είχε προηγούμενες καταδίκες και πως υποφέρει από άγχος και κατάθλιψη.

Πρόσθεσε: «Κάποιος ίσως αναρωτιέται γιατί μια νεαρή γυναίκα συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Νιώθει άσχημα για τη συμπεριφορά της. Έχει αναζητήσει εξωτερική υποστήριξη για να εξετάσει τη συμπεριφορά της. Δεν έχει διαπράξει άλλη αξιόποινη πράξη. Υπάρχει πιο εποικοδομητικός τρόπος να αντιμετωπιστεί η Laura McPherson παρά η φυλάκιση».

Της επιβλήθηκε κοινωνική ποινή και υποχρεώθηκε να υποβληθεί σε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 7 μ.μ. έως τις 6 π.μ. για πέντε νύχτες την εβδομάδα, μετά την ομολογία της για απάτη σε προηγούμενη ακρόαση. Ο δικαστής διέταξε επίσης να περάσει 30 ημέρες υπό την επίβλεψη της υπηρεσίας επιτήρησης και προειδοποίησε ότι αν παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους, θα την στείλει άμεσα στη φυλακή.

