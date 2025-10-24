Η στρατιωτική τεχνική ύπνου που σε βοηθά να αποκοιμηθείς οπουδήποτε μέσα σε δύο λεπτά (vid)

Αυτή η τεχνική ύπνου αναπτύχθηκε για πιλότους του στρατού των ΗΠΑ και υπόσχεται να σε κάνει να κοιμηθείς μέσα σε μόλις δύο λεπτά, ακόμη κι αν βρίσκεσαι... στο πεδίο της μάχης.

Ο fitness guru Justin Agustin έκανε viral μια παλιά στρατιωτική μέθοδο, η οποία σχεδιάστηκε αρχικά για μαχητές πιλότους που έπρεπε να κοιμούνται όποτε και όπου μπορούσαν, ώστε να διατηρούν συγκέντρωση και αντοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνική αυτή βοηθά να αποκοιμηθείς σε λιγότερο από δύο λεπτά, ανεξάρτητα από το περιβάλλον και τον χώρο, ακόμα και μέσα σε πολεμικές συνθήκες.

Πώς λειτουργεί η στρατιωτική τεχνική του ύπνου

«Ξεκίνα χαλαρώνοντας τους μυς του μετώπου», εξηγεί ο Agustin στο βίντεό του. «Έπειτα, χαλάρωσε τα μάτια, τα μάγουλα, το σαγόνι και εστίασε στην αναπνοή σου. Ύστερα χαλάρωσε τον λαιμό και τους ώμους, άσε τους να πέσουν όσο πιο χαμηλά μπορείς και κράτα τα χέρια και τα δάχτυλα χαλαρά στο πλάι».

Φαντάσου, λέει, μια ζεστή αίσθηση να κατεβαίνει από το κεφάλι σου μέχρι τις άκρες των δαχτύλων. Μετά πάρε μια βαθιά ανάσα και, καθώς εκπνέεις, χαλάρωσε το στήθος, την κοιλιά, τους μηρούς, τα πόδια και τις πατούσες.

Το επόμενο βήμα είναι να καθαρίσεις το μυαλό σου από σκέψεις και άγχος. Αν δυσκολεύεσαι, προσπάθησε να φανταστείς ότι βρίσκεσαι σε μια βάρκα που επιπλέει σε μια ήρεμη λίμνη κάτω από καθαρό ουρανό ή ότι κρέμεσαι από μια μαύρη βελούδινη αιώρα μέσα σε σκοτεινό δωμάτιο.

Αν παρ’ όλα αυτά οι σκέψεις επιστρέψουν, επανάλαβε για 10 δευτερόλεπτα μέσα σου τη φράση: «Μη σκέφτεσαι, μη σκέφτεσαι, μη σκέφτεσαι». Και... αυτό ήταν! Θα έχεις αποκοιμηθεί σε μόλις 2-3 λεπτά.

Από πού προέρχεται η στρατιωτική τεχνική του ύπνου

Η τεχνική περιγράφεται στο βιβλίο Relax and Win: Championship Performance (1981), και αναφέρεται ότι αναπτύχθηκε από τη Σχολή Προεκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (U.S. Navy Pre-Flight School).

Όπως σημείωσε η Sharon Ackerman σε άρθρο στο Medium, μετά από έξι εβδομάδες εξάσκησης, το 96% των πιλότων μπορούσαν να αποκοιμηθούν μέσα σε δύο λεπτά, ακόμα και μετά από καφέ ή με ήχους πολυβόλων στο φόντο.

