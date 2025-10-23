Σε ποια ηλικία αρχίζει πραγματικά να γερνά το σώμα: Τι αποκαλύπτει η μελέτη του Στάνφορντ

Έρευνα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ αποκαλύπτει ότι η γήρανση δεν είναι σταδιακή αλλά συμβαίνει σε δύο κρίσιμες φάσεις: στα 44 και στα 60 έτη. Τι αλλάζει τότε στο σώμα και πώς οι υγιεινές συνήθειες μπορούν να καθυστερήσουν τη φθορά.

Μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ επιχειρεί να απαντήσει σε ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς: πότε ξεκινά η βιολογική γήρανση του ανθρώπινου οργανισμού; Σύμφωνα με την έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine, η διαδικασία της γήρανσης δεν είναι μια ομαλή και σταδιακή πορεία, αλλά εξελίσσεται σε δύο σημαντικά βιολογικά «άλματα», στις ηλικίες των 44 και 60 ετών.

Στα 44 έτη, το σώμα αρχίζει να εμφανίζει τις πρώτες ενδείξεις φθοράς, όπως ορμονικές διαταραχές, αλλαγές στη λειτουργία του εντέρου και την εμφάνιση σωματικού πόνου.

Οι επιστήμονες περιγράφουν αυτή τη φάση ως το σημείο όπου η «μέση ηλικία» αρχίζει να κάνει αισθητή την παρουσία της, σηματοδοτώντας την αρχή των βιολογικών μεταβολών που επηρεάζουν την υγεία.

Η δεύτερη κρίσιμη ηλικία

Η δεύτερη κρίσιμη ηλικία, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι τα 60 έτη. Σε αυτή την περίοδο παρατηρείται έντονη εξωτερική φθορά, όπως οι ρυτίδες, αλλά και σημαντική κυτταρική βλάβη, που συνδέεται με την εκδήλωση χρόνιων ασθενειών. Καρδιαγγειακά προβλήματα, καρκίνος και νευρολογική έκπτωση είναι συχνά χαρακτηριστικά αυτής της φάσης.

Η μελέτη βασίστηκε σε ανάλυση περισσότερων από 3.000 πρωτεϊνών σε δείγματα αίματος 4.200 ατόμων ηλικίας από 18 έως 95 ετών. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν πως η γήρανση δεν προχωρά γραμμικά, αλλά με σταδιακά και αιφνιδιαστικά βιολογικά βήματα.

Παράλληλα, οι ερευνητές τονίζουν τη σημασία της υγιεινής ζωής στη μείωση των επιπτώσεων της γήρανσης. Η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική άσκηση, ο επαρκής ύπνος και η αποφυγή κακών συνηθειών όπως το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επιβράδυνση της φθοράς.

Επιπλέον, η ψυχική υγεία φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο. Η διαχείριση του άγχους, η αποφυγή της κατάθλιψης και η διατήρηση ενός ενεργού και θετικού πνεύματος μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής και τη μακροζωία.

