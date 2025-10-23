Εάν δεν μπορείς να κάνεις αυτά τα 5 πράγματα τότε είναι σημάδι πως γερνάς γρήγορα

Κανείς δεν ξεφεύγει από τον χρόνο, αλλά σύμφωνα με έναν ειδικό στην αντιγήρανση, υπάρχουν πέντε ύπουλα σημάδια που προδίδουν πως το σώμα σου «γερνάει» πιο γρήγορα απ’ όσο θα έπρεπε.

Όσο κι αν προσπαθούμε με κρέμες, θεραπείες ή αισθητικές παρεμβάσεις, η γήρανση είναι μια φυσική και αναπόφευκτη διαδικασία. Η υγιεινή διατροφή, η τακτική άσκηση και η αποφυγή κακών συνηθειών όπως το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, παραμένουν τα βασικά «όπλα» για να επιβραδύνουμε το χρόνο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Dr. Mitch Ghen, διευθυντή ιατρικής εκπαίδευσης στο Access Medical Labs και ειδικό στην αντιγήρανση και στην ολιστική ιατρική, υπάρχουν πέντε σαφή προειδοποιητικά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούμε.

Τα 5 σημάδια που δείχνουν πως «γερνάμε» γρήγορα

1. Αργή ανάρρωση από ασθένειες

Αν χρειάζεσαι πάνω από δέκα ημέρες για να αναρρώσεις από ένα κοινό κρυολόγημα ή μια ίωση, το ανοσοποιητικό σου σύστημα ίσως «κουράζεται». Ο γιατρός εξηγεί πως η γρήγορη ανάρρωση είναι δείκτης νεότητας και ζωτικότητας.

Ένα ακόμη σημάδι φλεγμονής, λέει, μπορεί να φαίνεται στα ούλα: «Αν αιμορραγούν ή είναι ερεθισμένα κατά το βούρτσισμα, υπάρχει χρόνια φλεγμονή», σημειώνει. Ο Dr. Ghen προτείνει φυσικά αντιφλεγμονώδη όπως η κουρκουμίνη (στον κουρκουμά) και το EGCG (στο πράσινο τσάι).

2. Μειωμένη δύναμη στη λαβή

Η δύναμη της λαβής θεωρείται ένας από τους πιο αξιόπιστους δείκτες μακροζωίας: «Όσο πιο δυνατή η λαβή, τόσο καλύτερη η μυϊκή μάζα, η καρδιαγγειακή υγεία και η αντοχή», τονίζει ο γιατρός.

Αν παρατηρείς πόνο στις αρθρώσεις, μυϊκή αδυναμία ή δυσκαμψία, είναι πιθανό το μυϊκό σου σύστημα να δείχνει σημάδια πρόωρης φθοράς. Πίεσε δυνατά μια μπάλα του τένις ή στύψε ένα βρεγμένο πανί, αν δυσκολεύεσαι, ίσως χρειάζεται περισσότερη άσκηση ενδυνάμωσης.

3. Ορμόνες και χαμηλή libido

Η πτώση των ορμονών με την ηλικία είναι φυσιολογική, αλλά μπορεί να επηρεάσει έντονα τη διάθεση, τον ύπνο, τη συγκέντρωση και τη σεξουαλική επιθυμία. Για τις γυναίκες, η εμμηνόπαυση συχνά συνοδεύεται από χαμηλή libido, εξάψεις και κόπωση.

Ο Dr. Ghen αναφέρει πως θεραπείες με τεστοστερόνη, pregnenolone και DHEA μπορούν, πάντα υπό ιατρική παρακολούθηση, να βοηθήσουν στη διατήρηση των ορμονών σε «νεανικά» επίπεδα.

4. Ξεχνάς εύκολα και δυσκολία συγκέντρωσης

Η νοητική θολούρα ή η «ξεχασμάρα» μπορεί να είναι ένα ακόμα σημάδι ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται ενίσχυση. Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξουν και αλλαγές στη συμπεριφορά ή στη διάθεση.

Ο γιατρός προτείνει να «γυμνάζουμε» το μυαλό όπως και το σώμα, με πνευματικά παιχνίδια, παζλ και νέες δραστηριότητες, αλλά και να προστατεύουμε τον ύπνο μας: «Κρατήστε το δωμάτιο σκοτεινό, αφήστε το κινητό έξω, απενεργοποιήστε το Wi-Fi και αποφύγετε τα υπνωτικά», τονίζει.

5. Κόπωση και δυσκολία στην άσκηση

Αν λαχανιάζεις ή ζαλίζεσαι εύκολα μετά από μικρή προσπάθεια, μπορεί η καρδιά σου να μην αντλεί αίμα τόσο αποτελεσματικά όσο παλιά. Οι ειδικοί συστήνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας άσκησης την εβδομάδα και δύο μέρες μυϊκής ενδυνάμωσης.

Η σωματική δραστηριότητα όχι μόνο βελτιώνει τη φυσική κατάσταση, αλλά και επιβραδύνει σημαντικά τη βιολογική γήρανση.

