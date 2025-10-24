Πανικός στην Καστοριά: Άνδρας σε αμόκ πετούσε 50ευρα από το μπαλκόνι του

Πανικός στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς, όταν ηλικιωμένος άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να πετά 50ευρα σε περαστικούς. Μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική.

Αναστάτωση προκλήθηκε την Τετάρτη (22/10) στο Άργος Ορεστικό της Καστοριάς, όταν ηλικιωμένος άνδρας βγήκε από το σπίτι του και άρχισε να πετά χρήματα σε περαστικούς, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, ο άνδρας εμφανίστηκε αρχικά στο μπαλκόνι του φωνάζοντας προς τους περαστικούς, χωρίς εμφανή λόγο. Λίγα λεπτά αργότερα, έβγαλε από την τσέπη του δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 50 ευρώ και άρχισε να τα ρίχνει στον δρόμο.

Οι περαστικοί, ανήσυχοι για την κατάσταση της υγείας του, ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού, και οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του άνδρα, περισυλλέγοντας παράλληλα τα χαρτονομίσματα που είχαν διασκορπιστεί.

Μετά από εκτίμηση της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε ψυχιατρική δομή, και τελικά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Κοζάνης, όπου παρακολουθείται και λαμβάνει την κατάλληλη ιατρική και ψυχολογική φροντίδα.

Το περιστατικό προκάλεσε αίσθηση στους κατοίκους της περιοχής, που παρακολούθησαν έκπληκτοι την ασυνήθιστη αυτή συμπεριφορά. Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση του συμβάντος, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων και η παροχή της απαραίτητης βοήθειας στον ηλικιωμένο άνδρα.

