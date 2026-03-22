Oι Reflection Black στο Gazzetta για τη νέα δουλειά τους και την goth / post punk σκηνή: «Οι κυκλοφορίες είναι αρκετές και με υψηλό επίπεδο»

Oι Reflection Black κυκλοφόρησαν το Burning Obsidian Star στρέφοντας τα βλέμματα των fans του goth post punk πάνω τους, καθώς πρόκειται για έναν από τους καλύτερους δίσκους του είδους που ακούσαμε πρόσφατα.

Η κυκλοφορία του album με την ονομασία Burning Obsidian Star αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως αφορμή να μιλήσουμε με τον Αλέξη Παπαθεοφάνους (φωνητικά) από το συγκρότημα για όλα όσα ετοιμάζουν πλέον οι Reflection Black. Ας δούμε το τι είπε στο Gazzetta.

- Σε ποια φάση σας βρίσκει αυτή η κυκλοφορία;

Αυτήν την περίοδο είμαστε σε μια πολύ δραστήρια φάση αφού βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τη κυκλοφορία του νέου μας full-album Burning Obsidian Star στις 20 Μαρτίου. Έχουμε μόλις κυκλοφορήσει μια σειρά από τρία singles για τη προώθηση του νέου δίσκου, Dreams Fade to Nothing, The Architect In Slumber και το πιο πρόσφατο Wonders of Night. Εννοείται πως δεν λείπει και η live δράση με το πρόσφατο headline live μας στην Αθήνα τον περασμένο Ιανουάριο αλλά και περισσότερα live που ετοιμάζουμε με αφορμή τη νέα μας κυκλοφορία.

- Πώς θα περιγράφατε την ηχητική κατεύθυνση του νέου άλμπουμ σε σχέση με το προηγούμενο υλικό των Reflection Black;

Στο Last Stop to Nowhere του 2023, η ηχητική προσέγγιση ήταν αρκετά διαφορετική. Ο ήχος του βασιζόταν πολύ στα synthesizers, τις clean κιθάρες και τα drum-machine beats που όλα μαζί δημιουργούσαν μια πιο ονειρική ατμόσφαιρα. Το επερχόμενο Burning Obsidian Star είναι ο πρώτος μας δίσκος με full-band lineup και αυτό ακούγεται ξεκάθαρα, υπάρχει φυσικό drumset και μεγαλύτερη έμφαση στις κιθαριστικές ενορχηστρώσεις με δύο κιθαρίστες πλέον. Παραμένει βέβαια όπως πάντα το προσεγμένο songwriting με βαρύτητα στα φωνητικά και μελωδικά hooks.

- Το goth και το post-punk συχνά ισορροπούν ανάμεσα στη μελαγχολία και την ένταση. Πού γέρνει περισσότερο το Dreams Fade to Nothing;

Τόσο το single Dreams Fade to Nothing όσο και ολόκληρο το album “Burning Obsidian Star" θα έλεγα πως δεν έχουν ιδιαίτερα μελαγχολική διάθεση οπότε από τα δύο keywords θα διαλέξω την ένταση που υπάρχει ως στοιχείο. Αυτό που υπάρχει επιπλέον είναι μια πιο στοιχειωτική & σκοτεινή, παρά μελαγχολική, ατμόσφαιρα, με occult αναφορές, την οποία προσπαθούμε να αποτυπώσουμε και στα εξώφυλλα και videos μας.

- Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία σύνθεσης; Ήταν μια 'σκοτεινή' και εσωστρεφής περίοδος ή μια δημιουργική κάθαρση;

Η διαδικασία σύνθεσης ήταν πολύ δημιουργική, η αίσθηση που έχεις όταν η έμπνευση οδηγεί ένα κομμάτι στο να πάρει μορφή και να ολοκληρωθεί είναι κορυφαία. Σίγουρα όμως απαιτείται αρκετά εντατική και συλλογική δουλειά στο στούντιο ώστε το υλικό μας να τελειοποιηθεί και να φτάσει στο επίπεδο στο οποίο το φανταζόμαστε.

- Ποιες επιρροές - μουσικές, λογοτεχνικές ή κινηματογραφικές - σας συντρόφευσαν κατά τη δημιουργία του άλμπουμ;

Μουσικά μπορώ να αναφέρω μερικά συγκρότηματα που περνούν από το μυαλό μας όταν γράφουμε μουσική όπως τους Beastmilk, Grave Pleasures, Tribulation, Horror Vacui, In Solitude αλλά και πολλούς ακόμα. Από άποψη θεματολογίας και αισθητικής μας εμπνέει κάθε τι σκοτεινό, είτε είναι λογοτεχνία, άρθρα, ταινίες ή άλλη μορφή τέχνης. Ενδεικτικά θα αναφέρω την ελληνική μυθολογία, και συγκεκριμένα την ορφική κοσμογονία και την αρχέγονη Νυξ στην οποία αναφέρεται το κομμάτι Wonders of Night καθώς και το Lovecraftian dark fantasy έμπνευσης κομμάτι The Architect In Slumber.

- Πώς βιώνετε τη σημερινή goth/post-punk σκηνή στην Ελλάδα; Υπάρχει χώρος για αντίστοιχου ύφους μπάντες το 2026;

Η σκηνή δεν είναι τεράστια μιας και πρόκειται για ένα κάπως niche υποείδος, ειδικά για μπάντες που κινούνται στη πιο rock & metal πλευρά αυτού του ήχου. Παρ' όλαυτα οι κυκλοφορίες τη τελευταία 5ετια είναι αρκετές για να ικανοποιήσουν τους οπαδούς του είδους και έχουν πολύ υψηλό επίπεδο. Αξίζει να αναφερθούν οι κυκλοφορίες μπαντών όπως Opened Paradise, Mosquito, The Black Capes, Chaincult και Anima Triste. Σίγουρα υπάρχει χώρος για νέες μπάντες και νέες κυκλοφορίες και είμαστε χαρούμενοι και εμείς οι ίδιοι σαν ακροατές να ακούσουμε και να δούμε και άλλο Gothic Rock & Post-Punk το 2026.

- Πώς φαντάζεστε την παρουσίαση του Dreams Fade to Nothing στη σκηνή;

Στο release live του νέου μας δίσκου φανταζόμαστε τη παρουσίαση του από την αρχή μέχρι το τέλος όπως και στη στούντιο ηχογράφηση, σε συνδυασμό φυσικά με αγαπημένο παλαιότερο υλικό μας. Θα θέλαμε επίσης ένα δυνατό line-up από Ελληνικές μπάντες να πλαισιώσει το live, κάτι που έχουμε ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζουμε.

- Εάν κάποιος ακούσει τον δίσκο μόνος και με ακουστικά, αργά τη νύχτα, τι θα θέλατε να του αφήσει όταν σβήσει ο τελευταίος ήχος;

Έχουμε προσπαθήσει συνολικά, η μουσική μας σε συνδιασμό με τους στίχους, εξώφυλλα, φωτογραφίες και music videos να μεταφέρει μια σκοτεινή, στοιχειωτική και μυστικιστική ατμόσφαιρα. Οπότε εάν ο ακροατής επενδύσει σε βάθος στο νέο μας δίσκο θα θέλαμε να του μείνει ακριβώς αυτή η ατμόσφαιρα που επιδιώκουμε.