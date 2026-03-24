Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

Ο Akylas συνεχίζει να απασχολεί με το «Ferto».

Η ευρωπαϊκή περιοδεία για τον Akyla για την Eurovision έχει ξεκινήσει και οι πρώτες εντυπώσεις είναι άκρως θετικές! Ο Έλληνας εκπρόσωπος δημιουργεί ένα δικό του κοινό, ενώ χαίρει αναγνώρισης και σεβασμού από εκπροσώπους άλλων χωρών.

Χαρακτηριστικά, ο καλλιτέχνης βρέθηκε στο Όσλο, πριν από λίγα 24ώρα, στο πλαίσιο του Nordic Eurovision Party όπου τραγούδησε το «Ferto». Το εν λόγω event αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς θεσμούς για τους θαυμαστές της διοργάνωσης και κάθε χρόνο συγκαταλέγεται στα πιο σημαντικά pre-parties

