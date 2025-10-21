Η ψεύτικη ισπανική μπύρα που σαρώνει στα μπαρ του Ηνωμένου Βασιλείου

Η «ισπανική» μπύρα Madrí κατακτά τις παμπ του Ηνωμένου Βασιλείου, παρότι παρασκευάζεται στο Γιορκσάιρ. Πώς το μάρκετινγκ της Molson Coors έκανε την... ψεύτικη ισπανική μπύρα εμπορικό φαινόμενο.

Μπορεί να ονομάζεται «Madrí» και να «φορά» τη γοητεία της Μαδρίτης, όμως η δημοφιλέστερη αυτή μπύρα της βρετανικής αγοράς δεν έχει καμία σχέση με την Ισπανία. Παρασκευάζεται στο Γιορκσάιρ, ανήκει στον καναδο-αμερικανικό όμιλο Molson Coors -γνωστό για τις μάρκες Carling, Coors και Cobra- και θεωρείται πλέον το προϊόν που έσωσε την εταιρεία από οικονομική κατάρρευση το 2024.

Σύμφωνα με τους Sunday Times, οι πωλήσεις της «ψεύτικης ισπανικής μπύρας» αυξήθηκαν θεαματικά το περασμένο έτος σε παμπ και σούπερ μάρκετ του Ηνωμένου Βασιλείου, τη στιγμή που η Molson Coors κατέγραφε απώλειες ύψους 25 εκατ. λιρών (περίπου 29 εκατ. ευρώ). Η Madrí αποδείχθηκε το χρυσό χαρτί της εταιρείας, με το προϊόν που μετέτρεψε την κρίση σε ευκαιρία.

Η επιτυχία της ήταν τόσο μεγάλη που ακόμη και ο διευθύνων σύμβουλος της Carlsberg, Jacob Aarup-Andersen, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι η Madrí συνέβαλε στην πτώση των δικών του πωλήσεων. «Η αγορά μπύρας στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πεδίο σκληρού ανταγωνισμού. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως μία από τις μάρκες που ξεχωρίζουν είναι η Madrí. Έχουν βρει μια έξυπνη συνταγή - τους αξίζουν συγχαρητήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντιδράσεις από την Ισπανία

Η εντυπωσιακή επιτυχία της Madrí δεν πέρασε απαρατήρητη από τους μεγάλους παίκτες της ισπανικής ζυθοποιίας. Ο Aitor de Artaza, διεθνής διευθυντής της Estrella Galicia, αναγνώρισε την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας μάρκετινγκ της Molson, αλλά σημείωσε πως το brand είναι «παραπλανητικό». «Ο κόσμος νομίζει ότι πίνει ισπανική μπύρα, ενώ δεν είναι», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Demetrio Carceller Arce, διευθύνων σύμβουλος της Estrella Damm, αν και χαιρέτισε την εμπορική επιτυχία της Madrí, δήλωσε πως το προϊόν «δεν έχει καμία... κληρονομιά». «Είναι μια μάρκα, χωρίς ιστορικό υπόβαθρο. Εμείς έχουμε ανώτερο προϊόν», υπογράμμισε.

Η Molson Coors, πάντως, επιμένει ότι η Madrí αποτελεί «μοναδική συνεργασία» με τη ζυθοποιία La Sagra του Τολέδο. Το 2017, ο όμιλος απέκτησε το 51% της La Sagra, ενώ τρία χρόνια αργότερα η ισπανική εταιρεία ανέλαβε τη διανομή των προϊόντων της Molson στην Ιβηρική.

Και κάπως έτσι, μια μπύρα που φέρει το όνομα της Μαδρίτης αλλά γεννήθηκε στο Γιορκσάιρ, κατάφερε να γίνει το απόλυτο trend στις παμπ του Λονδίνου, αποδεικνύοντας ότι στη σύγχρονη αγορά, η «κληρονομιά» συχνά υποχωρεί μπροστά στην έξυπνη επικοινωνία και το μάρκετινγκ.

