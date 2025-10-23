Προσφορές έως και 80% σε παιχνίδια PS4 και PS5 για το Halloween

Απολαύστε μοναδικές τιμές και εκπτώσεις σε PS4 και PS5 games

Με το Halloween να πλησιάζει, το PlayStation Store ξεκίνησε ένα μεγάλο Halloween sales event που περιλαμβάνει πάνω από 150 τίτλους για τα PS5 και PS4, με πολλές προσφορές σε παιχνίδια που εμπνέουν τρόμο και αγωνία. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 22 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Νοεμβρίου, δίνοντας στους παίκτες περίπου δύο εβδομάδες για να εκμεταλλευτούν τις εκπτώσεις και να ζήσουν την ατμόσφαιρα των πιο τρομακτικών περιπετειών.

Αν και δεν είναι όλα τα παιχνίδια από τη λίστα πραγματικά "τρομακτικά", οι καλύτερες προσφορές είναι σε κλασικά και αξιόλογα survival horror και ατμοσφαιρικά games. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν τα Silent Hill 2 Deluxe Edition και το remake του Resident Evil 4. Επιπλέον, τα remakes των Resident Evil 2 και Resident Evil 3 αλλά και το πρόσφατο Resident Evil Village είναι διαθέσιμα σε σημαντικές εκπτώσεις, που ξεκινούν από τα 10 ευρώ.

Παράλληλα, τίτλοι όπως το Dead By Daylight, το Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse και το Inscryption προσφέρονται σε πολύ ελκυστικές τιμές, δίνοντας την ευκαιρία σε fans του είδους να απολαύσουν εμπειρίες γεμάτες αγωνία και ατμόσφαιρα. Άλλες προτάσεις που ξεχωρίζουν είναι τα Dredge, The Medium και Until Dawn, που συνδυάζουν στοιχεία θρίλερ με καλοδουλεμένη αφήγηση και gameplay. Για όσους αναζητούν πιο ασυνήθιστες εμπειρίες, το Blair Witch και η VR έκδοσή του, καθώς και το Carrion, προσφέρονται σε καταπληκτικές μειώσεις τιμών.

Επίσης, το The Walking Dead: The Complete First Season, γνωστό για την έντονη αφήγηση του, είναι διαθέσιμο στα 5 ευρώ. Από την άλλη, παιχνίδια με πιο ιδιαίτερη θεματολογία όπως το Cult of the Lamb και το Killer Klowns From Outer Space προσθέτουν ποικιλία στην προσφορά. Η λίστα περιλαμβάνει ακόμη το Zombie Army VR, το MediEvil, το Midnight Murder Club και το Dead Island 2 Ultimate Edition, με τιμές που κάνουν πιο προσιτές αρκετές επιλογές για φανατικούς του είδους.

Οι εκπτώσεις προσφέρουν εξαιρετική ευκαιρία στους παίκτες να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους με παιχνίδια που συνδυάζουν τρόμο, ατμόσφαιρα και έντονη δράση, είτε πρόκειται για κλασικά είτε για πιο σύγχρονες προτάσεις. Βρείτε όλες τις προσφορές από το κεντρικό μενού της κονσόλας σας και το PlayStation Store, είτε μπείτε από τον browser του υπολογιστή ή του κινητού σας εδώ.