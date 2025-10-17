Οι φίλοι σου βγάζουν περισσότερα χρήματα; Γιατί το χρηματικό χάσμα στις παρέες είναι αιτία σύγκρουσης

Τι κάνεις όταν οι φίλοι σου βγάζουν (πολύ) περισσότερα χρήματα από εσένα και η φιλία αρχίζει να «ζορίζεται»;

Ας το πούμε όπως είναι: το να μιλάς για χρήματα με φίλους είναι πιο άβολο κι από το να συναντήσεις πρώην με τη νέα του σχέση στο ίδιο μπαρ. Κι όμως, αργά ή γρήγορα, αυτό το θέμα θα βγει στην επιφάνεια. Γιατί; Γιατί κάποιος θα αρχίσει να βγάζει παραπάνω χρήματα. Και τότε… καλωσήρθες στο Friends Wealth Gap, τη στιγμή δηλαδή που η φιλία σου δοκιμάζεται από κάτι τόσο καθημερινό και τόσο ταμπού, τα χρήματα.

Στην αρχή όλα είναι cool. Μέχρι που αρχίζουν τα «έλα, δεν είναι τίποτα, πάμε σε εκείνο το εστιατόριο» ή τα «έκλεισα ήδη τα εισιτήρια, θα μου τα δώσεις μετά». Κι εσύ κάθεσαι να κάνεις νοητικά μαθηματικά τύπου «αν δεν πιω κοκτέιλ, ίσως βγει το νοίκι». Δεν είναι ότι ζηλεύεις, απλώς αρχίζεις να νιώθεις… εκτός budget. Και κάπου εκεί, το χρηματικό χάσμα αρχίζει να κάνει ζημιά.

Η αλήθεια είναι πως κανείς δεν μας έμαθε να μιλάμε για λεφτά με τους φίλους μας. Μιλάμε για σχέσεις, καριέρα, δράματα, αλλά όχι για το πόσα βγάζουμε. Κι έτσι, όταν το θέμα πέσει στο τραπέζι, όλοι κομπλάρουν. Ο ένας νιώθει τύψεις που έχει περισσότερα, ο άλλος νιώθει άβολα που δεν έχει. Και η σιωπή αρχίζει να σπάει τη φιλία πιο σίγουρα απ’ όσο θα το έκανε ένας τσακωμός.

Η λύση δεν είναι να αποφεύγεις τα ακριβά μέρη ή να παριστάνεις ότι δεν σε νοιάζει. Είναι να το πεις. Κυριολεκτικά. «Ρε, δεν μπορώ να δώσω τόσα για αυτό το ταξίδι» ή «Μήπως να κάνουμε κάτι πιο low key;». Αν ο άλλος είναι πραγματικός φίλος, δεν θα σε κάνει να νιώσεις μειονεκτικά, ίσα ίσα θα το καταλάβει. Και κάπως έτσι, σώζεις τη φιλία και το πορτοφόλι σου.

Στο τέλος της ημέρας, οι φίλοι δεν χρειάζεται να είναι ισοδύναμοι στο πορτοφόλι, αρκεί να είναι ίδιοι στη διάθεση. Αν ο ένας βγάζει περισσότερα, μπορεί να κεράσει καμιά φορά χωρίς να το κάνει θέμα. Αν ο άλλος έχει λιγότερα, μπορεί να βρει έξυπνους τρόπους να περάσουν καλά χωρίς να ξοδέψουν. Το ζητούμενο δεν είναι να μετράτε λεφτά, αλλά να μετράτε στιγμές. Και αυτά, ευτυχώς, δεν έχουν τιμή.