Γιατί το hamburger δεν περιέχει... ham: Η ιδιαίτερη ιστορία του αγαπημένου fast-food (vid)

Μπορεί να λέγεται ham-burger, αλλά δεν περιέχει ham... δηλαδή ζαμπόν. Η προέλευση του αγαπημένου μας fast-food κρύβει μία ιδιαίτερη γλωσσική και πολιτιστική ιστορία που έχει τις ρίζες της σχεδόν δύο αιώνες πριν.

Στην εκβολή του ποταμού Έλβα, εκεί όπου η Γερμανία «ανοίγει» προς τη Βόρεια Θάλασσα, το Αμβούργο υπήρξε τον 19ο αιώνα ένα από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια της Ευρώπης. Από εκεί ξεκινούσαν χιλιάδες μετανάστες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζητώντας μια νέα ζωή μετά τις επαναστάσεις του 1848.

Οι περισσότεροι ταξίδευαν με τα πλοία της Hamburg America Line, μιας ναυτιλιακής που συνέδεε την Ευρώπη με τα λιμάνια της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. Μαζί με τις αποσκευές τους, οι μετανάστες μετέφεραν και τη γαστρονομική κουλτούρα της πατρίδας τους.

Από το «Hamburg steak» στο «hamburger»

Για αιώνες, η λέξη Hamburger σήμαινε απλώς «κάτοικος του Αμβούργου». Όμως σταδιακά, ο όρος άρχισε να συνδέεται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, το ψιλοκομμένο μοσχαρίσιο κρέας υψηλής ποιότητας που παρήγαγε η περιοχή.

Όπως εξηγεί ο ιστορικός Andrew F. Smith στο βιβλίο του Hamburger: A Global History: «Το πραγματικό κρέας του Αμβούργου θεωρούνταν γκουρμέ προϊόν τον 19ο αιώνα και συνήθιζαν να το ψιλοκόβουν, να το αρωματίζουν και να το σχηματίζουν σε μικρές πίτες».

Κάπως έτσι, όταν το φαγητό αυτό έφτασε στην Αμερική, συναντήθηκε με την αγγλική συνήθεια να σερβίρονται γεύματα ανάμεσα σε δύο φέτες ψωμιού. Το αποτέλεσμα; Το πρώτο Hamburg steak sandwich, ο πρόγονος του σύγχρονου burger.

Η γλωσσική «μεταμόρφωση» του burger

Στα βιβλία μαγειρικής των δεκαετιών του 1880 αρχίζει να εμφανίζεται η ονομασία Hamburg steak, όμως στις αρχές του 20ού αιώνα η συντομευμένη λέξη hamburger καθιερώνεται.

Με τον καιρό, η δεύτερη συλλαβή της λέξης, burger, απέκτησε αυτόνομη σημασία, οδηγώντας στη δημιουργία όρων όπως cheeseburger, veggieburger ή chicken burger. Η ιστορία θυμίζει εκείνη των frankfurters (λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης) και των wieners (από το Wien, δηλαδή Βιέννη). Η γερμανική γαστρονομία «δάνεισε» έτσι αρκετές λέξεις που σήμερα περιγράφουν διεθνή φαγητά.

Η ιστορική ρίζα της λέξης Hamburg

Η ετυμολογία της ίδιας της λέξης Hamburg φτάνει ως το 808 μ.Χ., όταν ο Καρλομάγνος έχτισε το φρούριο Hammaburg. Στα παλαιά γερμανικά, burg σημαίνει «κάστρο», ενώ το hamma πιθανώς δηλώνει «στροφή» ή «γωνία», αναφορά ίσως στην καμπύλη του ποταμού ή, κατά μία ερμηνεία, στο «πίσω μέρος του γονάτου».

Έτσι, με κάποια δόση χιούμορ, ένα hamburger θα μπορούσε να μεταφραστεί ως: «Ένα κρεατένιο σάντουιτς από την πόλη με το κάστρο πάνω στο πίσω μέρος ενός γονάτου».

