ΟΠΕΚΕΠΕ: Βάρρας κατηγορεί Βορίδη για παρέμβαση, η απάντηση του πρώην υπουργού

Ο Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κατήγγειλε τον Μάκη Βορίδη για παρέμβαση στην απομάκρυνσή του.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, κατέθεσε ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής και κατηγόρησε τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, για παρέμβαση που οδήγησε στην απομάκρυνσή του από τον οργανισμό. Σύμφωνα με τον κ. Βάρρα, η αποπομπή του έγινε κατ’ απαίτηση της εταιρείας Neuropublic και της Γαία Επιχειρείν.

Κατάθεση Βάρρα

Σε ερωτήσεις της βουλευτού Μιλένας Αποστολάκη, ο κ. Βάρρας επανέλαβε ότι η απομάκρυνσή του ήταν αποτέλεσμα πίεσης από τρίτους, ενώ χαρακτήρισε τις διαδικασίες παρασκηνίου ως «ξεκάρφωμα ανομιών». Ο ίδιος κατήγγειλε πιέσεις από τον τεχνικό σύμβουλο και τις εταιρείες που εμπλέκονται σε παράνομες πληρωμές, τις οποίες αρνήθηκε να εκτελέσει.

Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, οι αποκαλύψεις του κ. Βάρρα έδειξαν ένα δίκτυο αλληλοεξυπηρετήσεων μεταξύ του κ. Βορίδη, του τότε αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, με στόχο τον έλεγχο του Οργανισμού και την εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Αντίδραση Βορίδη

Ο πρώην υπουργός απάντησε μέσω ανάρτησης στα social media, αρνούμενος ότι είχε οποιαδήποτε ανάμειξη στην απομάκρυνση του κ. Βάρρα ή ότι ενήργησε για να συγκαλυφθούν παρανομίες. Όπως ανέφερε, οι ισχυρισμοί του κ. Βάρρα είναι θεωρίες χωρίς αποδεικτικά στοιχεία και υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε εποπτεία ή παρατήρηση επί των διαδικασιών ήταν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Ο κ. Βορίδης επίσης διευκρίνισε ότι τα ποσά των 466 εκατομμυρίων ευρώ, που σύμφωνα με τον κ. Βάρρα «χάθηκαν», είχαν στην πραγματικότητα συμψηφιστεί και διατέθηκαν στον κρατικό λογαριασμό, προς όφελος των φορολογουμένων, ενώ το υπόλοιπο των 170 εκατομμυρίων ευρώ παρέμεινε αδιάθετο για περαιτέρω διαχείριση.

Ο αντίκτυπος

Η κατάθεση Βάρρα αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ανάμειξη ιδιωτικών εταιρειών σε κρατικές διαδικασίες και την εποπτεία των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Η Εξεταστική Επιτροπή αναμένεται να συνεχίσει την εξέταση των στοιχείων, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιπαράθεση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους.

