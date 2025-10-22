Διονύσης Σαββόπουλος: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση λίγους μόλις μήνες πριν τον θάνατό του
Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Διονύση Σαββόπουλου λίγους μόλις μήνες πριν τον θάνατό του.
Συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες Τρίτη (21/10) σε ηλικία 81 ετών.
Τις τελευταίες ημέρες ο Διονύσης Σαββόπουλος νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο μετά από επιδείνωση της κατάστασής του νοσηλευόταν, ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2021.
