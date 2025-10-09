Ο 3I/ATLAS πλησιάζει τον Άρη: Τί περιμένουν με αγωνία οι επιστήμονες (vid)

Ο 3I/ATLAS είναι μόλις ο τρίτος κομήτης που έχει παρατηρηθεί ποτέ εκτός του Ηλιακού μας Συστήματος και οι επιστήμονες βρίσκονται σε επιφυλακή.

Ένα «μη φυσικό» διαστημικό αντικείμενο, που αρχικά είχε χαρακτηριστεί ως «πιθανή εχθρική εξωγήινη απειλή», κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς τον Άρη και μπορεί να αποκαλύψει πολύ περισσότερα από όσα γνώριζαν μέχρι τώρα οι επιστήμονες.

Το αντικείμενο, με την ονομασία 3I/ATLAS, εντοπίστηκε για πρώτη φορά από αστρονόμους την 1η Ιουλίου , όταν παρατήρησαν μια ασυνήθιστη οντότητα να διασχίζει το διάστημα με σχεδόν διπλάσια ταχύτητα από τα συνηθισμένα διαστρικά αντικείμενα.

Σε επιφυλακή η επιστημονική κοινότητα

Αν και υπήρξε μεγάλη διαφωνία σχετικά με τη φύση του 3I/ATLAS λόγω της ασυνήθιστης συμπεριφοράς του, στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για έναν τεράστιο διαστρικό κομήτη και οι επιστήμονες έκτοτε παρακολουθούν την πορεία του.

Πιο πρόσφατα, ο 3I/ATLAS καταγράφηκε από τους δύο τροχιακούς δορυφόρους του European Space Agency (ESA) γύρω από τον Άρη, ExoMars Trace Gas Orbiter και Mars Express, αποδεικνύοντας ότι το ουράνιο σώμα έχει πλέον πλησιάσει σε απόσταση 30 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον Κόκκινο Πλανήτη.

Οι κάμερες των δορυφόρων έχουν σχεδιαστεί για να φωτογραφίζουν τη φωτεινή επιφάνεια του Άρη, οπότε οι επιστήμονες δεν ήταν βέβαιοι τι αποτελέσματα θα έπαιρναν προσπαθώντας να παρατηρήσουν τον πολύ πιο αμυδρό κομήτη από τόσο μακριά.

Οι απαντήσεις που περιμένουν οι επιστήμονες

Οι εικόνες που λήφθηκαν δείχνουν τον 3I/ATLAS ως μια θολή λευκή κουκκίδα, αποτελούμενη από έναν παγωμένο βραχώδη πυρήνα και μια γύρω «κόμη» αερίων και σκόνης, εξηγεί η ESA.

Ο Κόλιν Γουίλσον, επιστήμονας των προγραμμάτων Mars Express και ExoMars της ESA, δήλωσε: «Παρόλο που οι τροχιακοί δορυφόροι μας συνεχίζουν να συνεισφέρουν εντυπωσιακά στην επιστήμη του Άρη, είναι πάντα συναρπαστικό να τους βλέπουμε να ανταποκρίνονται σε απρόσμενες καταστάσεις σαν αυτή. Ανυπομονώ να δω τι θα αποκαλύψουν τα δεδομένα μετά την περαιτέρω ανάλυσή τους».

Παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις σχετικά με το αντικείμενο που πολλοί αρχικά πίστευαν ότι ήταν εξωγήινο διαστημόπλοιο, οι ειδικοί σύντομα θα αποκτήσουν την πιο κοντινή και καθαρή εικόνα του 3I/ATLAS χάρη στο Mars Reconnaissance Orbiter της NASA.

Επαναστατικές πληροφορίες

Η κάμερα High Resolution Imaging Experiment (HiRISE) του δορυφόρου αναμένεται να καταγράψει εικόνες με ανάλυση έως και 30 χλμ. ανά εικονοστοιχείο, ικανές να ανιχνεύσουν τη ροή γύρω από τον κομήτη.

Αυτό θα επιτρέψει τον ακριβέστερο έως τώρα προσδιορισμό της διαμέτρου του κομήτη, σύμφωνα με τον Άβι Λεμπ, επικεφαλής του The Galileo Project και ιδρυτικό διευθυντή του Harvard University’s Black Hole Initiative. «Ανυπομονούμε για τα δεδομένα της NASA», έγραψε ο Λεμπ.

Οι πληροφορίες που θα προκύψουν αναμένεται να είναι επαναστατικές, καθώς ο 3I/ATLAS είναι μόλις ο τρίτος κομήτης στην ιστορία που προέρχεται από έξω από το Ηλιακό μας Σύστημα — μετά τον 1I/ʻOumuamua το 2017 και τον 2I/Borisov το 2019. Αυτοί οι «καλοδεχούμενοι επισκέπτες» μπορεί να κρύβουν κρίσιμες πληροφορίες για τον σχηματισμό κόσμων που υπάρχουν πολύ πέρα από την Γη.

