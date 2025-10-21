Νέα μελέτη αποκαλύπτει τις πιο «στοιχειωμένες» πολιτείες των ΗΠΑ: Ποια βρίσκεται στην κορυφή της λίστας

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει τις πιο στοιχειωμένες πολιτείες των ΗΠΑ. Ποια πολιτεία κατέλαβε την πρώτη θέση και γιατί τα αποτελέσματα διαφέρουν από προηγούμενες έρευνες;

Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε με αφορμή την «εποχή των φαντασμάτων» και το Χάλογουιν, επιχειρεί να ρίξει φως στις πιο στοιχειωμένες πολιτείες της Αμερικής.

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διαδικτυακό ιστότοπο τυχερών παιχνιδιών casino.ca, στηρίχθηκε στη βάση δεδομένων Ghosts of America, συνδυάζοντας τις αναφορές θεάσεων πνευμάτων με δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ερευνητές συνέκριναν τον αριθμό των αναφορών με τα στοιχεία πληθυσμού κάθε πολιτείας, καταρτίζοντας έναν δείκτη «συναντήσεων ανά κάτοικο». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Νέα Υόρκη βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με 81 αναφορές φαντασμάτων ανά 10.000 κατοίκους. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το Τέξας, η Λουιζιάνα, η Καλιφόρνια και η Γιούτα, πολιτείες με πλούσια ιστορία και έντονη παρουσία θρύλων για το υπερφυσικό.

Αντίθετα, η Τζόρτζια, παρότι φημίζεται για τα παλιά της αρχοντικά και τις ιστορίες φαντασμάτων, κατατάχθηκε τελευταία, με μόλις έξι αναφορές ανά 10.000 κατοίκους.

Άλλα αποτελέσματα πέρυσι

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται τέτοιου είδους έρευνα. Μια αντίστοιχη μελέτη το 2023 είχε καταλήξει σε εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα, τοποθετώντας στην κορυφή το Τέξας, το Μέιν, τη Φλόριντα, το Βερμόντ και τη Βόρεια Ντακότα. Στον αντίποδα, τότε οι λιγότερο «στοιχειωμένες» πολιτείες θεωρούνταν το Νιου Τζέρσεϊ, η Αριζόνα, η Νεβάδα, η Νέα Υόρκη και το Μέριλαντ.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο ερευνών δείχνουν ότι ο κόσμος του παραφυσικού παραμένει απρόβλεπτος και δύσκολο να «μετρηθεί» επιστημονικά. Ισως γιατί, όπως συνηθίζουν να λένε οι λάτρεις του μυστηρίου, μερικά μυστήρια δεν θέλουν να αποκαλυφθούν ποτέ.

