Αποκαλυπτικός Αρναούτογλου: «Είμαι τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή» (vid)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη αναφέρθηκε στη σχέση που έχει αποκτήσει με την θρησκεία.

Ο Γρηγόρης Αραναούτογλου βρέθηκε καλεσμένος του Τάσου Τρύφωνος στην πρεμιέρα της εκπομπής «Τετ α Τετ», η οποία θα προβληθεί το προσεχές Σάββατο (25/10). Η εκπομπή αλλάζει μέρα και ώρα και θα προβάλλεται φέτος κάθε Σάββατο στις 23:00 στον Alpha Κύπρου.

Την αυλαία ανοίγει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος μιλάει ανοιχτά στον Τάσο Τρύφωνος για τα παιδικά του χρόνια, τις σχέσεις με τους γονείς του, τις δύσκολες και «σκοτεινές» περιόδους της ζωής του, το γιο του Αναστάση, τη σχέση με τη μητέρα του γιου του, αλλά και αν θα παντρευτεί με την νυν σύντροφο του.

Αναφέρεται επίσης στο τηλεοπτικό τοπίο σήμερα, τη συνέντευξή του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του αλλά και τη ζωή του εκτός τηλεόρασης.

Στο τρέιλερ που κυκλοφορεί, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μιλάει μεταξύ άλλων για τη σχέση του με την θρησκεία και τον Θεό: «Με έχουν λοιδορήσει για την αγάπη μου για τον Θεό που μιλάω δημοσίως. Δεν πτοούμαι! Τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή».

