Ο τσάμπας δεν... πέθανε: Ο πρίγκιπας Andrew δεν έχει πληρώσει ενοίκιο εδώ και 22 χρόνια στο Royal Lodge

Η συμφωνία που υπέγραψε το 2003 ο πρίγκιπας Andrew δεν απαιτεί καταβολή ενοικίου κάθε χρόνο για το Royal Lodge.

Ο πρίγκιπας Andrew δεν έχει πληρώσει χρήματα για τη μίσθωση των βασιλικών του κατοικιών τα τελευταία 22 χρόνια που ζει εκεί, καθώς η συμφωνία που έχει κάνει απαιτεί μια παράξενη και συγκεκριμένη μορφή πληρωμής.

Ο δεύτερος γιος της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ Β' έχει παραιτηθεί από όλους τους βασιλικούς του τίτλους λόγω των «συνεχιζόμενων κατηγοριών» που έχουν διατυπωθεί εναντίον του, για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Επστάιν.

Ο λόγος που δεν πληρώνει ενοίκιο

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, ο Andrew δεν έχει πληρώσει ενοίκιο για τη βίλα του στο Windsor Estate από τότε που υπέγραψε τη συμφωνία για να ζει εκεί το 2003 . Η εφημερίδα απέκτησε ένα αντίγραφο της συμφωνίας μίσθωσης του Royal Lodge, σύμφωνα με το οποίο, ο Andrew είχε πληρώσει 1 εκατομμύριο λίρες για τη μίσθωση και τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια λίρες για τις ανακαινίσεις, αλλά όσον αφορά το ετήσιο ενοίκιο, δεν κατέβαλε χρηματικό ποσό.

Αυτό συμβαίνει διότι η ετήσια μίσθωση του Royal Lodge ζητά ενοίκιο με έναν τρόπο που οι περισσότεροι ενοικιαστές μπορούν μόνο να ονειρευτούν, καθώς η συμφωνία αναφέρει: «Ενοίκιο σημαίνει έναν κόκκο πιπεριού (εάν ζητηθεί) ανά έτος». Ουσιαστικά πρόκειται για συμβολικό ποσό, το οποίο θα κληθεί να πληρώσει μόνο αν κάποιος φροντίσει να του το ζητήσει. Η οικογένειά του πρίγκιπα μπορεί να ζει στο ακίνητο μέχρι το 2078.

Όχι μόνο δεν πληρώνει, αλλά διεκδικεί και αποζημίωση

Οι εκκλήσεις να παραχωρήσει τη βίλα τα επόμενα χρόνια θα οδηγούσαν επίσης σε αποζημίωση, καθώς η εφημερίδα The Times αναφέρει ότι αν παραδώσει τη μίσθωση πριν συμπληρώσει 25 χρόνια στη βίλα, τότε θα λάβει 185.865 λίρες για κάθε χρόνο μέχρι τότε. Ουσιαστικά, αν φύγει τώρα, θα λάβει σχεδόν 558.000 λίρες ως αποζημίωση, καθώς απομένουν ακόμα τρία χρόνια μέχρι το 2028 (συμπλήρωση 25 ετών).

Η εφημερίδα ανέφερε ότι υπήρχε η αντίληψη πως ο Andrew πλήρωνε «εννοιολογικό ποσό» 260.000 λιρών το χρόνο, αλλά η συμφωνία αναφέρει ότι έπρεπε να το πληρώσει μόνο αν δεν είχε ολοκληρώσει τις ανακαινίσεις της κατοικίας.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο δηλωμένο εισόδημά του Andrew είναι μια ναυτική σύνταξη 20.000 λιρών το χρόνο και αφού δεν είναι πλέον ενεργό βασιλικό μέλος, δεν προορίζεται να λαμβάνει χρήματα από το Sovereign Grant. Σύμφωνα με τη Mirror, ο Πρίγκιπας Ανδρέας υποτίθεται ότι πρέπει επίσης να πληρώνει 3 εκατομμύρια λίρες το χρόνο για την ασφάλεια όσο ζει στο Royal Lodge.

