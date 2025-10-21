Νεκροθάφτης μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας: «Κάποιους τους πληρώνεις ξανά και ξανά, εμάς όμως μας πληρώνεις ΜΟΝΟ μια φορά!»

Ένας ιδιοκτήτης γραφείου τελετών πάτησε το play στο TikTok και έκανε το ίντερνετ να χωριστεί σε δύο στρατόπεδα: αυτοί που γέλασαν και αυτοί που ένιωσαν ένα μικρό σφίξιμο στο στομάχι.

Το βίντεο τον δείχνει πάνω από έναν ανοιχτό τάφο να μονολογεί με περηφάνια ότι τα πάντα στην ζωή τα πληρώνεις ξανά και ξανά, αλλά σε αυτόν πληρώνεις μόνο μία φορά. Και καταλήγει με ένα θριαμβευτικό «τα φιλιά μου».

Ποιος να του πει, τι;

Το σκηνικό είναι απολαυστικά σουρεάλ και το μάρκετινγκ του άκρως επιθετικό. Έως και θανατηφόρο, θα σχολίαζε ένας πονηρός. ΔΕΗ, εφορία, κομμωτήρια, γυμναστήρια, ΕΝΦΙΑ... Υποχρεώσεις που «γονατίζουν» μπροστά στην αμετάκλητη μοναδικότητα της δικής του «υπηρεσίας».

Η λογική του είναι απλή και λίγο κυνική: ενώ η καθημερινότητα σε τρώει σε δόσεις, εδώ η συμφωνία είναι... μία κι έξω. Μια δόση μαύρου χιούμορ που, ανάλογα με το κοινό, γίνεται ή viral ή taboo.



Στα σχόλια οι αντιδράσεις εναλλάσσονται. Κάποιοι απαντούν με χιουμοριστικά memes και ανάλογου ύφους ατάκες. «Αδερφέ μην τους βάζεις ιδέες και μας φορτώσουν κανα ΕΝΦΙΑ στα μνήματα!! σε ακούν πολλά αφτιά!!», σχολιάζει χιουμοριστικά ένας χρήστης. Παράλληλα, υπάρχουν και αυτοί που παραπονούνται για τη μακαβριότητα του σκηνικού και υπενθυμίζουν με σοβαρό τόνο ότι ο θάνατος είναι προσωπικό ζήτημα και χρειάζεται σεβασμός.

