Νεκροθάφτης μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας: «Κάποιους τους πληρώνεις ξανά και ξανά, εμάς όμως μας πληρώνεις ΜΟΝΟ μια φορά!»
Το βίντεο τον δείχνει πάνω από έναν ανοιχτό τάφο να μονολογεί με περηφάνια ότι τα πάντα στην ζωή τα πληρώνεις ξανά και ξανά, αλλά σε αυτόν πληρώνεις μόνο μία φορά. Και καταλήγει με ένα θριαμβευτικό «τα φιλιά μου».
Ποιος να του πει, τι;
Το σκηνικό είναι απολαυστικά σουρεάλ και το μάρκετινγκ του άκρως επιθετικό. Έως και θανατηφόρο, θα σχολίαζε ένας πονηρός. ΔΕΗ, εφορία, κομμωτήρια, γυμναστήρια, ΕΝΦΙΑ... Υποχρεώσεις που «γονατίζουν» μπροστά στην αμετάκλητη μοναδικότητα της δικής του «υπηρεσίας».
Η λογική του είναι απλή και λίγο κυνική: ενώ η καθημερινότητα σε τρώει σε δόσεις, εδώ η συμφωνία είναι... μία κι έξω. Μια δόση μαύρου χιούμορ που, ανάλογα με το κοινό, γίνεται ή viral ή taboo.
@babismak78♬ πρωτότυπος ήχος - Babismak78
Στα σχόλια οι αντιδράσεις εναλλάσσονται. Κάποιοι απαντούν με χιουμοριστικά memes και ανάλογου ύφους ατάκες. «Αδερφέ μην τους βάζεις ιδέες και μας φορτώσουν κανα ΕΝΦΙΑ στα μνήματα!! σε ακούν πολλά αφτιά!!», σχολιάζει χιουμοριστικά ένας χρήστης. Παράλληλα, υπάρχουν και αυτοί που παραπονούνται για τη μακαβριότητα του σκηνικού και υπενθυμίζουν με σοβαρό τόνο ότι ο θάνατος είναι προσωπικό ζήτημα και χρειάζεται σεβασμός.
