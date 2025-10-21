Η ταινία Horizon Zero Dawn ετοιμάζεται, ξεκινούν σύντομα τα γυρίσματα

Το Horizon Zero Dawn ετοιμάζεται να βγει στον κινηματογράφο

Η live-action ταινία "Horizon Zero Dawn" της Sony, βασισμένη στο ομώνυμο δημοφιλές παιχνίδι του PlayStation, αναμένεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα το 2026 και προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το 2027.

Αυτή η πληροφορία επιβεβαιώθηκε μέσω επίσημων εγγράφων που υπέβαλε η Sony κατά τη διάρκεια μιας δικαστικής διαμάχης με την Tencent.

Η Sony, σε συνεργασία με την Columbia Pictures, έχει ήδη ολοκληρώσει το σενάριο της ταινίας, το οποίο επικεντρώνεται στην προέλευση της κεντρικής ηρωίδας, Aloy, η οποία περιγράφεται ως ένα ισχυρό σύμβολο μέσα στο σύμπαν του PlayStation.

Παρά το ότι η παραγωγή αναζητά ακόμα σκηνοθέτη και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα μέλη του καστ, η Sony φαίνεται αποφασισμένη να επενδύσει στην ταινία αυτή ως κομμάτι της στρατηγικής διεύρυνσης της φήμης και της παρουσίας της σε πολυμέσα, ακολουθώντας την επιτυχία προηγούμενων ταινιών όπως το "Uncharted" του 2022 και το "Gran Turismo" του 2023.

Η ταινία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μετά την ακύρωση της προηγούμενης σειράς βασισμένης στο ίδιο franchise, που ήταν προγραμματισμένη για το Netflix, και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των θαυμαστών της σειράς και του ευρύτερου κοινού όταν προβληθεί το 2027.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ