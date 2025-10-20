Έξι σειρές με ληστείες που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν τη ληστεία στο μουσείο του Λούβρου

Οι σειρές που αν δεν έχεις δει, θα τις απολαύσεις...

Μία ληστεία που θυμίζει τη σειρά Lupin στο Netflix, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου. Οι ληστές εισέβαλαν μισή ώρα μετά την έναρξη της λειτουργίας του και εκτέλεσαν το πολύ καλά οργανωμένο σχέδιό τους. Όπως λένε οι πληροφορίες εισέβαλαν μέσω παραθύρου στην πλευρά του Σηκουάνα, χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκάλα μετακόμισης.

Μέσα σε επτά λεπτά κατάφεραν να σπάσουν δύο ο θωρακισμένες προθήκες στη Γκαλερί Απολλών, όπου φυλάσσονταν τα κοσμήματα της γαλλικής βασιλικής οικογένειας, και να διαφύγουν με λεία που περιγράφεται ως «ανεκτίμητης ιστορικής αξίας».

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr