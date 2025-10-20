Ούτε στο Μαϊάμι, ούτε στο Ντουμπάι: Πού βρίσκεται η μεγαλύτερη έπαυλη στον κόσμο με 1.788 υπνοδωμάτια και 257 μπάνια

Το Istana Nurul Iman στο Μπρουνέι είναι το μεγαλύτερο παλάτι του κόσμου με 1.788 δωμάτια, 257 μπάνια, πέντε πισίνες και εντυπωσιακή αρχιτεκτονική.

Το Istana Nurul Iman στο Μπρουνέι κρατά τα σκήπτρα ως η μεγαλύτερη κατοικία στον κόσμο, με 1.788 δωμάτια, 257 μπάνια και πέντε πισίνες, σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες. Το όνομά του σημαίνει «Παλάτι του Φωτός της Πίστης» και αντικατοπτρίζει την περσική και αραβική επιρροή στην αρχιτεκτονική του.

Χτισμένο το 1984 από την Ayala Corporation, την ίδια χρονιά που το Μπρουνέι απέκτησε την ανεξαρτησία του, το παλάτι εκτείνεται σε 200.000 τετραγωνικά μέτρα και κόστισε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Βρίσκεται κοντά στον ποταμό Μπρουνέι, λίγα χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν.

Το Istana Nurul Iman είναι η επίσημη κατοικία του 29ου Σουλτάνου, Χασάναλ Μπολκία, και ταυτόχρονα η έδρα της κυβέρνησης. Σύμφωνα με το Forbes, το 2008 η περιουσία του Σουλτάνου εκτιμήθηκε στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του παλατιού

1.788 δωμάτια και 257 μπάνια

Αίθουσα δεξιώσεων για 5.000 άτομα

Τζαμί και πέντε πισίνες

Γκαράζ για 110 οχήματα

Κλιματιζόμενος στάβλος για 200 πόνυ

Η κατασκευή του συνδυάζει ιταλικό μάρμαρο, γρανίτη Σαγκάης, αγγλικό γυαλί και κινέζικο μετάξι, ενώ το εσωτερικό περιλαμβάνει 38 είδη μαρμάρου και 44 μαρμάρινες σκάλες. Τα διακοσμητικά στοιχεία, όπως ο χρυσός και το μάρμαρο, δημιουργούν μια αίσθηση πολυτέλειας που θυμίζει… αεροδρόμιο υψηλών προδιαγραφών, όπως σημειώνει το Lonely Planet.

Στην αίθουσα δεξιώσεων, τα κρυστάλλινα δάκρυα, οι ελικωτές ξύλινες οροφές και η γυάλινη οροφή της Μεγάλης Αίθουσας Δεξιώσεων είναι έργα του Khuan Chew, του αρχιτέκτονα πίσω από το διάσημο Burj Al Arab του Ντουμπάι.

