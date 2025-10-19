Αποχή από σεξ και αυνανισμό για 30 μέρες: Τι συμβαίνει στο σώμα μας στο No Nut November

Ανακαλύψτε τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα κατά τη διάρκεια του No Nut November. Ειδικοί εξηγούν τα οφέλη και τις παρενέργειες της 30ήμερης αποχής από σεξ και αυνανισμό.

Καθώς πλησιάζει ο Νοέμβριος, μαζί με τα κλασικά έθιμα του, ξεκινά και το φαινόμενο «No Nut November» - μια πρόκληση που καλεί τους συμμετέχοντες να απέχουν από σεξ και αυνανισμό για 30 ημέρες.

Η τάση, που άρχισε να κερδίζει δημοτικότητα στο διαδίκτυο γύρω στο 2017, συχνά συνοδεύεται από υποσχέσεις για αυξημένη μυϊκή δύναμη, καλύτερη ποιότητα σπέρματος και γενικότερη ενέργεια. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αποχή μπορεί να έχει και αρνητικές συνέπειες.

Η Δρ. Alexis Missick, ειδικός στη στυτική δυσλειτουργία, επισημαίνει ότι ο αυνανισμός έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία: «Η τακτική σεξουαλική εκτόνωση βοηθά στη ρύθμιση των επιπέδων τεστοστερόνης και διατηρεί τη λίμπιντο σε φυσιολογικά επίπεδα. Παράλληλα, μπορεί να μειώσει άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση και να βελτιώσει την αντοχή κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής».

Σύμφωνα με την ουρολόγο Δρ. Ρένα Μάλικ, η αποχή μπορεί να προκαλέσει δυσφορία στο πυελικό έδαφος ή στους όρχεις, ενώ «τα λεγόμενα φαινόμενα “μπλε μπάλες” είναι ένα συνηθισμένο σύμπτωμα για όσους απέχουν για μεγάλο διάστημα».

Ο Δρ. Karan Rajan υπενθυμίζει επίσης ότι οι νυχτερινές εκσπερματώσεις είναι φυσικός μηχανισμός του οργανισμού για την αποβολή παλαιού σπέρματος, διατηρώντας τη λειτουργία των αναπαραγωγικών οργάνων.

Συνολικά, η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική για τα υποτιθέμενα οφέλη του No Nut November. Παρότι η τάση έχει γίνει δημοφιλής στα κοινωνικά δίκτυα, τα δεδομένα για την πραγματική επίδρασή της στην υγεία είναι περιορισμένα, και οι γιατροί προτείνουν προσοχή πριν την υπερβολική αποχή.

