Σάλος με το βίντεο στο οποίο περιπολικό κουβαλάει ψυγείο στο πορτμπαγκάζ: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί»

Το βίντεο με το περιπολικό να κουβαλάει ψυγείο σε δρόμο του Καματερού έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα viral βίντεο σε δρόμο στο Καματερό, όπου ένα περιπολικό μεταφέρει στο πορτμπαγκάζ... ψυγείο. Το βίντεο ανέβηκε στο TikTok και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Μάλιστα, όπως φαίνεται το περιπολικό παίρνει απότομες στροφές, ενώ ο χρήστης που ανέβασε το βίντεο στο TikTok σχολιάζει: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί» παραπέμποντας στην φράση που είπαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην άτυχη Κυριακή Γρίβα, όταν ζήτησε περιπολικό για να τη μεταφέρει σπίτι, πριν τη δολοφονήσει ο πρώην σύντροφός της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Δεν έχει γίνει σαφές πότε τραβήχτηκε το βίντεο, όμως από τη στιγμή που ανέβηκε στο TikTok τα σχόλια έπεσαν... βροχή. «Μήπως είναι οι καινούργιοι αστυνομικοί», έγραψε κάποιος.

«Κι εμας θα μας γράψουν γιατί βάλαμε τη σακούλα με τις μπανάνες στο πίσω κάθισμα», ανέφερε κάποιος άλλος. «Έλεος όλοι σας. Δηλαδή αποκλείεται το ψυγείο να είναι ύποπτο και να το πηγαίνουν για εξακρίβωση;», σημείωσε ένας τρίτος.

«Αλλά για να συνοδεύσουν την κοπέλα στο σπίτι της δεν ήτανε το περιπολικό ''ταξί''. Και την σκότωσε έξω από το τμήμα... Ελλάς το μεγαλείο σου», σχολίασε κάποιος, αναφερόμενος στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. «Τα περιπολικά δεν είναι ταξί! Κοπρίτες!», πρόσθεσε ένας άλλος.

