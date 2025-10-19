Δικηγόρος προειδοποιεί: Οι δύο ρήτρες που πρέπει να βάλετε στη διαθήκη σας «αλλιώς καταλήγετε σε Game of Thrones»

Ειδικός σε κληρονομιές δικηγόρος εξηγεί ποιες δύο ρήτρες μπορούν να αποτρέψουν οικογενειακές συγκρούσεις και φορολογικές παγίδες στη διαθήκη σας . Γιατί τις θεωρεί «ζήτημα στρατηγικής, όχι τύχης».

Η σύνταξη μιας διαθήκης δεν είναι απλώς μια τυπική νομική πράξη, αλλά μια στρατηγική απόφαση που μπορεί να καθορίσει αν η οικογένεια θα διατηρήσει την ενότητά της ή θα βρεθεί σε χρόνια αντιπαράθεση.

Ο Ισπανός δικηγόρος, Πάμπλο Ρόδενας, ειδικευμένος στο δίκαιο κληρονομιών, προειδοποιεί ότι δύο συγκεκριμένες ρήτρες μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ μιας ομαλής διαδοχής και ενός οικογενειακού «Game of Thrones».

1. Η ρήτρα διανομής κληρονομίας

Η πρώτη ρήτρα, σύμφωνα με τον δικηγόρο, είναι η λεγόμενη ρήτρα κληρονομίας, ένα εργαλείο που προλαμβάνει εντάσεις και συγκρούσεις γύρω από τα περιουσιακά στοιχεία.

«Διαιρείτε τα περιουσιακά σας πριν τα διαιρέσουν άλλοι για εσάς», σημειώνει χαρακτηριστικά. Με τη ρήτρα αυτή, ο διαθέτης μπορεί να ορίσει εκ των προτέρων ποια συγκεκριμένα αντικείμενα ή ακίνητα θα λάβει κάθε κληρονόμος. Έτσι αποτρέπονται οι διαμάχες για αντικείμενα συναισθηματικής ή οικονομικής αξίας και εξασφαλίζεται μια πιο ειρηνική μετάβαση της περιουσίας.

2. Η ρήτρα αντικατάστασης

Η δεύτερη ρήτρα, λιγότερο γνωστή αλλά εξαιρετικά σημαντική, είναι η ρήτρα αντικατάστασης. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που προβλέπει τι θα συμβεί σε περίπτωση που ο κληρονόμος φύγει από τη ζωή πριν παραλάβει την κληρονομιά του.

«Αν δεν την προσθέσετε, υπάρχει κίνδυνος τα περιουσιακά στοιχεία να μπλέξουν σε φορολογικό λαβύρινθο και το εκάστοτε Υπουργείο Οικονομικών να ωφεληθεί χωρίς λόγο», εξηγεί ο Ρόδενας. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ορίζει έναν εναλλακτικό κληρονόμο, αποτρέποντας τη δέσμευση ή τη διπλή φορολόγηση των περιουσιακών στοιχείων.

«Ρώσικη ρουλέτα» με την περιουσία

Ο Ρόδενας το θέτει ξεκάθαρα: «Ή το κάνεις αυτό, ή παίζεις ρώσικη ρουλέτα με την περιουσία σου». Η προσθήκη αυτών των δύο ρητρών, λέει, δεν είναι μόνο πράξη προνοητικότητας, αλλά και προστασίας των αγαπημένων προσώπων από συγκρούσεις και περιττές οικονομικές απώλειες. Η σωστή διαθήκη, λοιπόν, δεν είναι απλώς μια υπογραφή σε ένα χαρτί. Είναι μια πράξη ευθύνης που εξασφαλίζει ότι η περιουσία δεν θα γίνει αφορμή για οικογενειακό πόλεμο.

