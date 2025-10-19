Ψυχίατρος που συνάντησε τον μακελάρη της Αυστραλίας αποκαλύπτει την ανατριχιαστική φράση που είπε αφότου σκότωσε 35 άτομα (vid)

Δύο ημέρες μετά τη μεγαλύτερη μαζική δολοφονία στην ιστορία της Αυστραλίας, ο ψυχίατρος Πολ Μάλεν βρέθηκε απέναντι στον Μάρτιν Μπράιαντ και άκουσε μια φράση που... πάγωσε το αίμα του.

Στις 30 Απριλίου 1996, στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Χόμπαρτ στην Τασμανία, ο ψυχίατρος Πολ Ε. Μάλεν καθόταν απέναντι από έναν άνδρα που, μόλις 48 ώρες νωρίτερα, είχε σκορπίσει τον θάνατο στο Πορτ Άρθουρ.

Ο 28χρονος Μάρτιν Μπράιαντ, με βαριά εγκαύματα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, σήκωσε το κεφάλι, χαμογέλασε και ρώτησε τον γιατρό: «Ήξερες ότι τώρα έχω το ρεκόρ;» Δεν χρειαζόταν να εξηγήσει τι εννοούσε. Είχε μόλις σκοτώσει 35 ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά και τουρίστες, στην πιο φρικτή μαζική δολοφονία της σύγχρονης Αυστραλίας.

Ο άνθρωπος που ήθελε να σπάσει κάθε ρεκόρ και να «ξεπεράσει» τους άλλους δολοφόνους

Ο Μάλεν, Βρετανός ψυχίατρος με πολυετή εμπειρία στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, αφιέρωσε δεκαετίες στη μελέτη των ανθρώπων που διαπράττουν μαζικές δολοφονίες. Όπως έχει πει, σε όλους όσους έχει συναντήσει αναγνωρίζει το ίδιο μοτίβο: «Ένας φοβισμένος άνθρωπος που κρύβει τον φόβο του πίσω από αλαζονεία και βία. Κάποιος που θέλει να γίνει "κάποιος"».

Η συνέντευξη με τον Μπράιαντ ήταν από τις πιο δύσκολες και αποκαλυπτικές της καριέρας του. Ο δράστης είχε μελετήσει σχολαστικά άλλους μαζικούς δολοφόνους και είχε θέσει στόχο να τους «ξεπεράσει».

Εκείνη τη στιγμή, το «ρεκόρ» του ήταν να σκοτώσει περισσότερους από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία της χώρας, ρεκόρ που δεν άργησε να σπάσει, καθώς ξεπεράστηκε μόλις το 2017 στο μακελειό του Λας Βέγκας.

Οι προειδοποιητικές ενδείξεις που αγνοούνται και η σημασία της έγκαιρης παρέμβασης

Στο νέο του βιβλίο Running Amok, ο Μάλεν αναλύει τη ψυχολογία των μαζικών δολοφόνων και τα κοινά στοιχεία που τους συνδέουν. Όπως εξηγεί, τα περισσότερα απ' αυτά τα άτομα εκφράζουν εκ των προτέρων τις προθέσεις τους στο διαδίκτυο, σε συζητήσεις, ακόμα και σε εργασίες σχολείων ή πανεπιστημίων: «Οι περισσότεροι μιλούν για τα σχέδιά τους πολύ πριν τα πραγματοποιήσουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τους παίρνουμε στα σοβαρά», σημειώνει.

Επισημαίνει τη σημασία των ομάδων έγκαιρης παρέμβασης, όπου ψυχολόγοι και αρχές συνεργάζονται για να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους πριν αυτοί εξελιχθούν σε τραγωδίες. Παραδείγματα τέτοιων ομάδων λειτουργούν ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου, όπως λέει ο ειδικός, το σύστημα είναι από τα πιο οργανωμένα παγκοσμίως.

Οι ομάδες αυτές αξιολογούν την πρόσβαση ενός ατόμου σε όπλα, το ποινικό και ψυχιατρικό του ιστορικό, αλλά και τη δραστηριότητά του στο διαδίκτυο. Αν χρειαστεί, προχωρούν σε προσωπική συνέντευξη για να αποφασίσουν επόμενα βήματα.

Μια φράση που στοιχειώνει

Η ιστορία του Μάρτιν Μπράιαντ άλλαξε για πάντα τη νομοθεσία περί όπλων στην Αυστραλία και άφησε ανεξίτηλο σημάδι στη συλλογική μνήμη της χώρας. Για τον ψυχίατρο που τον συνάντησε, όμως, αυτό που δεν θα ξεχάσει ποτέ είναι η φράση που ειπώθηκε με ένα χαμόγελο:

«Ήξερες ότι τώρα έχω το ρεκόρ;»

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ