Φόβοι για ύπαρξη κατά συρροή δολοφόνου στο Τέξας: Ανασύρθηκε 22ο πτώμα μέσα σε 3 χρόνια από λίμνη (vid)

Ο κάτοικοι του Τέξας ανησυχούν για την ύπαρξη ενός νέου κατά συρροή δολοφόνου, αφού έχουν ανακαλυφθεί περίπου 20 πτώματα μέσα σε 3 χρόνια στον πάτο λιμνών και ποταμών.

Οι υποψίες ξεκίνησαν μετά από συνεχείς αναφορές για πτώματα στο Τέξας που ανασύρθηκαν από τον ποταμό Bayous στο Χιούστον και άλλες περιοχές. Απ' τις μεγαλύτερες υποθέσεις ήταν όταν ένα άτομο αναφέρθηκε ως αγνοούμενο την Κυριακή 1 Ιουνίου και αργότερα βρέθηκε από έναν κωπηλάτη στο Lady Bird Lake, στο Ώστιν, την Τρίτη 3 Ιουνίου.

Την εποχή εκείνη ήταν το 19ο άτομο που βρέθηκε νεκρό στο νερό σε τρία χρόνια.

«Rainey Street Ripper»: Είναι ο κατά συρροή δολοφόνος που όλοι ψάχνουν;

Οι κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να υποψιάζονται ότι πίσω από όλα αυτά κρυβόταν ένα και μόνο άτομο, ο «Rainey Street Ripper». Το όνομα του προέκυψε λόγω της εγγύτητας της λίμνης Lady Bird με την οδό Rainey, ένα κέντρο νυχτερινής διασκέδασης με δημοφιλή μπαρ στο κέντρο του Ώστιν.

Μια αναφορά με περισσότερες από 5.000 υπογραφές τον περασμένο Ιούλιο παρακίνησε την αστυνομία να εξετάσει τους θανάτους ως μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος. Ωστόσο, οι Αρχές επιμένουν ότι δεν υπάρχει κατά συρροή δολοφόνος που παραμονεύει στην πόλη.

Τα νέα ευρήματα που τρομοκρατούν το Τέξας

Οι φόβοι έχουν επανέλθει, αφού οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο αριθμός των πτωμάτων που βρέθηκαν στα έλη του Χιούστον είναι μεγαλύτερος από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.

Πέντε άτομα ανασύρθηκαν από το νερό την τελευταία εβδομάδα και ενώ η αστυνομία αρχικά εκτιμούσε ότι 14 άτομα είχαν πεθάνει σε διάφορα υδάτινα σώματα της πόλης φέτος, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, ο αριθμός είναι μεγαλύτερος.

Στην πραγματικότητα, ένας ιατροδικαστής δήλωσε στο KPRC-TV ότι ο πραγματικός αριθμός είναι 22. Παρά ταύτα, το Αστυνομικό Τμήμα του Χιούστον δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν την εμπλοκή ενός κατά συρροή δολοφόνου. Ωστόσο, η σύμβουλος Letitia Plummer προειδοποίησε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί όταν πλησιάζουν τέτοιες περιοχές.

Είπε χαρακτηριστικά: «Οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν προσεκτικοί. Οι νέοι μας πρέπει να καταλάβουν ότι αν περπατούν στα έλη μετά το σούρουπο, θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Είναι καιρός να είμαστε πολύ προσεκτικοί αυτή την περίοδο».

Όσον αφορά τα 22 άτομα, μόνο για έξι έχει καθοριστεί επίσημα η αιτία θανάτου, ενώ για τα υπόλοιπα βρίσκεται σε εκκρεμότητα ή αναφέρεται ως ακαθόριστη. «Αυτή η κοινότητα θέλει απαντήσεις και εμείς θα τις δώσουμε», δήλωσε η Plummer. «Δεν θέλουμε υποθέσεις. Δεν θέλουμε φήμες. Οι οικογένειες δικαιούνται την αλήθεια».

Για το πτώμα που βρέθηκε τον Ιούνιο, οι αρχές λένε ότι ο έφηβος έκανε καγιάκ με την οικογένειά του όταν έπεσε στο νερό και δεν ξαναβγήκε στην επιφάνεια, σύμφωνα με το Fox 7 Austin.

Τα μέτρα που πήραν οι Αρχές του Τέξας

Λόγω της εγγύτητας με τη νυχτερινή ζωή και των κινδύνων που ενέχει το περπάτημα δίπλα στη λίμνη σε κατάσταση μέθης, έχουν τοποθετηθεί νέες περιφράξεις και φωτισμός γύρω από τη λίμνη, στο πλαίσιο αναβαθμίσεων αξίας 800.000 δολαρίων για την προστασία των κατοίκων της πόλης.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να τοποθετήσουν παραϊατρικό προσωπικό στο τέλος της οδού Rainey Street για να βοηθήσουν όσους βρίσκονται σε κατάσταση μέθης.

