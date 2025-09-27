Αμερικανός ομολόγησε ότι δολοφόνησε τους γονείς του σε τηλεοπτική του συνέντευξη: Συνελήφθη μόλις βγήκε από το στούντιο (vid)

Ένας 53χρονος στις ΗΠΑ εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και ομολόγησε στον «αέρα» ότι σκότωσε τους γονείς του.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στις ΗΠΑ, όταν ένας άνδρας παραδέχτηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι δολοφόνησε τους γονείς του πριν από οκτώ χρόνια και τους έθαψε στον κήπο τους. Αμέσως μετά τη συνέντευξη, οι αρχές τον συνέλαβαν.

Πρόκειται για τον 53χρονο Λόρενζ Κράους, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημά του την Πέμπτη (25/9), μία ημέρα μετά την ανακάλυψη των σωμάτων από την αστυνομία. Η έρευνα ξεκίνησε όταν οι αρχές παρατήρησαν ότι οι ηλικιωμένοι, Φραντς και Τερέσια Κράους, συνέχιζαν να λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν δώσει σημάδια ζωής για χρόνια.

Ο Κράους επικοινώνησε με το τοπικό δίκτυο CBS6 και παραχώρησε συνέντευξη περίπου μισής ώρας, περιγράφοντας τις δολοφονίες ως «ευθανασίες». Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε αν οι γονείς του γνώριζαν ότι θα τους έπαιρνε τη ζωή, εκείνος απάντησε καταφατικά, τονίζοντας πως όλα έγιναν γρήγορα.

Αρχικά ήταν διστακτικός

Αρχικά, ο άνδρας φάνηκε διστακτικός να παραδεχτεί το έγκλημα, αλλά τελικά το ομολόγησε μετά τις ερωτήσεις του δημοσιογράφου. Ισχυρίστηκε πως οι γονείς του τον είχαν ζητήσει να τους σκοτώσει, καθώς η υγεία τους επιδεινωνόταν, και πως θεώρησε ότι εκτελούσε το καθήκον του απέναντί τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μητέρα του είχε τραυματιστεί από πτώση και ο πατέρας του είχε δυσκολία στο να οδηγεί μετά από εγχείρηση καταρράκτη, χωρίς όμως να πάσχουν από κάποια ανίατη ασθένεια.

Μόλις ολοκληρώθηκε η συνέντευξη, οι αρχές τον συνέλαβαν και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τις δολοφονίες. Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης ότι ο Κράους εισέπραττε για χρόνια τα επιδόματα των νεκρών γονιών του, ενώ οι γείτονες δεν είχαν υποψιαστεί τίποτα, πιστεύοντας ότι η οικογένεια είχε μετακομίσει.

